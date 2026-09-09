Άνετη φιλική νίκη του Πανιωνίου επί του Πρωτέα με επιθετικό πλουραλισμό

Στο δεύτερο τεστ προετοιμασίας του ο Πανιώνιος επικράτησε 84-60 του Πρωτέα Βούλας στο κλειστό της Γλυφάδας με πέντε παίκτες να φτάνουν σε διψήφιο αριθμό πόντων.

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Βασίλης Σταυρακούκας που εέχε 18 πόντους, ενώ ακολούθησαν οι Κολοβέρος (14π.) και Μπιουκάναν, Ουόλτερ και Χριστοφίλης (από 13π.).Δεν αγωνίστηκαν ο Νίκος Καμαριανός και ο Ανδρέας Μπάρλος καθώς ακόμα βρίσκονται στο στάδιο της αποθεραπείας.

Στο τέλος οι δύο προπονητές συμφώνησαν να παίξουν ένα έξτρα δεκάλεπτο για να δώσουν χρόνο κυρίως στους νεαρούς παίκτες.

Ο Πανιώνιος θα κλείσει τα φιλικά προετοιμασίας την Κυριακή (13/9) και την Δευτέρα (14/9) κόντρα σε Βίκο Ιωαννίνων και Δόξα Λευκάδας στο Αγρίνιο στο πλαίσιο του τουρνουά «Μαργαριτα Σαπλαούρα».

Ο πρώτος επίσημος αγώνας της σεζόν θα διεξαχθεί το Σάββατο (19/9) στο κλειστό της Γλυφάδας με αντίπαλο τον Αμύντα για το Κύπελλο Ελλάδας UNICEF Trophy.

Τα δεκάλεπτα: 16-18, 37-33, 57-48, 84-60

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL (Καραγιάννης): Buchanan 13, Κολοβέρος 14 (1), Καρράς 2, Πιλάβιος 3 (1), Γερομιχαλός 6, Χριστοφίλης 13 (3), Δενδρινός 2, Σταυρακούκας 18 (1), Σασλόγλου, Walters 13 (1 τρ- 9 ριμπάουντ).