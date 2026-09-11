Μύκονος: Ανακοίνωσε τους αριθμούς των παικτών για τη νέα σεζόν

Η Μύκονος προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν, με την ομάδα του νησιού να ανακοινώνει τους αριθμούς στις φανέλες των παικτών.

Η Μύκονος Betsson ετοιμάζεται για τη δεύτερη συμμετοχή της στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, έχοντας μπροστά της μία σεζόν με ιδιαίτερες απαιτήσεις, υψηλές προσδοκίες και σημαντικές προκλήσεις.

Η αγωνιστική περίοδος 2026/27 αποκτά, μάλιστα, ξεχωριστή σημασία για τον σύλλογο, καθώς παράλληλα με τις υποχρεώσεις του στο ελληνικό πρωτάθλημα, η Μύκονος θα πραγματοποιήσει το ιστορικό ευρωπαϊκό της ντεμπούτο, συμμετέχοντας για πρώτη φορά στο FIBA Europe Cup.

Η νέα σεζόν σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ανοδική πορεία της ομάδας, η οποία συνεχίζει να εκπροσωπεί τη Μύκονο στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ και πλέον ανοίγει τα «φτερά» της και εκτός συνόρων.

Με το βλέμμα στραμμένο στις εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η Μύκονος Betsson μπαίνει στη νέα αγωνιστική περίοδο με ένα ρόστερ που συνδυάζει εμπειρία, ποιότητα και ενθουσιασμό, έτοιμο να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις μιας ιδιαίτερης σεζόν.

Οι αριθμοί των παικτών της Μυκόνου Betsson

Οι αριθμοί που θα φορούν οι παίκτες της Μυκόνου Betsson κατά τη σεζόν 2026/27 είναι οι εξής:

0. Ντι Τζέι Φάντερμπερκ

1. Ταϊρί Άπλμπι

2. Καλίντ Μουρ

4. Ελάιζα Τσάιλντς

6. Βασίλης Καββαδάς

9. Άγγελος Λάγιος

10. Διονύσης Σκουλίδας

12. Κυριάκος Πετανίδης

13. Φίλιππος Τίγκας

14. Γιάννης Σιδηροηλίας

17. Βαγγέλης Μάντζαρης

19. Βασίλης Τόλιας

22. Ζερμέιν Λοβ

25. Ρόνι Χάρελ

30. Ντέβιν Κάναντι

Η Μύκονος Betsson είναι έτοιμη να γράψει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της, με τη νέα σεζόν να αποτελεί μία ακόμη μεγάλη πρόκληση αλλά και μία μοναδική ευκαιρία για τον σύλλογο να συνεχίσει να εξελίσσεται και να αφήνει το αποτύπωμά του στο ελληνικό και πλέον στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η σεζόν 2026/27 ξεκινά και η Μύκονος Betsson είναι έτοιμη για το επόμενο μεγάλο βήμα.