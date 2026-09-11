Δημοσίευμα για Παναθηναϊκό και Σαλάχ-Εντίν

Λίγα 24ωρα πριν την εκπνοή της μεταγραφικής περιόδου, στο εξωτερικό εμπλέκουν τον Παναθηναϊκό με τον Ανάς Σαλάχ-Εντίν της Ρόμα.

Ο Παναθηναϊκός ενδέχεται να πραγματοποιήσει ακόμα μία προσθήκη στο ρόστερ του πριν ολοκληρωθεί η θερινή μεταγραφική περίοδος στις 15 Σεπτεμβρίου, με τον Εκρέμ Κονούρ να φέρνει ξανά στο προσκήνιο την περίπτωση του Ανάς Σαλάχ-Εντίν.

Ο 24χρονος μπακ-χαφ ανήκει στη Ρόμα, ωστόσο δεν υπολογίζεται από τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι και οι Ιταλοί αναζητούν τρόπο για την παραχώρησή του, προκειμένου ο παίκτης να βρει χρόνο συμμετοχής σε άλλη ομάδα.

Το όνομα του Σαλάχ-Εντίν είχε ακουστεί νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι και για τον Ολυμπιακό, ενώ στη συνέχεια υπήρξαν κι άλλοι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι για την απόκτησή του.

Ανάμεσά τους βρέθηκε και η Γουέστ Χαμ, η οποία επιχείρησε να τον εντάξει στο δυναμικό της. Η συγκεκριμένη μεταγραφή, ωστόσο, δεν προχώρησε, αφού ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν συναίνεσε στη μετακίνησή του στην αγγλική ομάδα. Έτσι, παρέμεινε στη Ρόμα, παρότι βρίσκεται εκτός των αγωνιστικών πλάνων του Γκασπερίνι.

Η ανάρτηση του Κονούρ:

🚨 #ASRoma Panathinaikos could target Anass Salah-Eddine.



📌 Past → Talks with Olympiacos in August, stayed at Roma.



📑 Status → Not in club’s plans, agent re-engaging Greek sides.



📌 Position → Strong candidate for left-back role.



📑 Note → Would join… https://t.co/lWJpxpnqyQ pic.twitter.com/hXhK2qJJmi — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 11, 2026

Πέρα από τον Εκρέμ Κονούρ, στο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον 24χρονο αναφέρεται και το ιταλικό «Roma Daily», δίνοντας τη δική του διάσταση στην υπόθεση.

Όπως τονίζεται στο σχετικό δημοσίευμα, η αγορά της Ελλάδας αποτελεί ουσιαστικά μία από τις τελευταίες δυνατότητες της Ρόμα να βρει άμεσα λύση για την παραχώρηση του Σαλάχ-Εντίν. Κι αυτό γιατί η μεταγραφική περίοδος στην Ιταλία έχει ήδη ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν σημαντικά. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ποδοσφαιριστής ενδέχεται να παραμείνει στη Ρώμη τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο.

Απόσπασμα από το δημοσίευμα:

«Οι «πράσινοι» φέρονται να εξετάζουν κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με τη Ρόμα και, κυρίως, εάν μπορεί να πειστεί ο ίδιος ο Σαλάχ-Εντίν να αποδεχθεί τη μετακίνησή του στην Ελλάδα.

Μια μεταγραφή στον Παναθηναϊκό θα έδινε στον 24χρονο την ευκαιρία να εξασφαλίσει σταθερό χρόνο συμμετοχής, μετά τον παραγκωνισμό του από την ομάδα του Γκασπερίνι. Από την άλλη πλευρά, η Ρόμα θα μπορούσε να αποδεσμευτεί από έναν ποδοσφαιριστή που δεν υπολογίζεται και παράλληλα να μειώσει το μισθολογικό της κόστος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί κάποια συμφωνία, με την τελική εξέλιξη να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ίδιο τον Σαλάχ-Εντίν. Οι προηγούμενες αρνήσεις του αποδεικνύουν ότι η Ρόμα δεν μπορεί να ολοκληρώσει την παραχώρησή του χωρίς τη συγκατάθεση του ποδοσφαιριστή για τον επόμενο προορισμό του.

Με την προθεσμία στην Ελλάδα να πλησιάζει, ο Παναθηναϊκός έχει πλέον περιορισμένο χρονικό περιθώριο για να προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις. Εάν τελικά η μεταγραφή δεν πραγματοποιηθεί, ο Σαλάχ-Εντίν αναμένεται να παραμείνει στην Τριγκόρια μέχρι τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου».