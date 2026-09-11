Νέα Τούμπα: «Ευνοϊκό έδαφος - Δεν υπήρξαν καθόλου ενδείξεις αρχαιοτήτων!»

Ένα από τα πλέον κρίσιμα τεχνικά στάδια στον δρόμο για τη Νέα Τούμπα ολοκληρώθηκε με θετικά αποτελέσματα.

Ο Νίκος Τσάτσος, διευθυντής Μελετών της ΓΕΩΓΝΩΣΗ, παρουσίασε αναλυτικά την πορεία των εργασιών, επισημαίνοντας ότι η έναρξη των γεωτεχνικών ερευνών σηματοδότησε ουσιαστικά και την έναρξη των πρώτων εργασιών για το νέο γήπεδο.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν υπό αρχαιολογική επίβλεψη και τα δείγματα που προέκυψαν ελέγχθηκαν στο σύνολό τους. Και σε αυτό το μέτωπο τα νέα ήταν θετικά, καθώς δεν εντοπίστηκε καμία ένδειξη αρχαιολογικών ευρημάτων κατά τη διάρκεια των γεωτρήσεων.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Η έναρξη των γεωτεχνικών ερευνών σηματοδοτεί την έναρξη των έργων του νέου γηπέδου. Το αντικείμενο των γεωτεχνικών ερευνών περιλαμβάνει την εκτέλεση γεωτρήσεων για να λάβουμε δείγματα εδάφους, ώστε στο εργαστήριο να κάνουμε έρευνες. Έγιναν ήδη αυτές οι δοκιμές-έρευνες. Όλα τα στοιχεία από τις έρευνες πεδίου, αξιολογούνται και επεξεργάζονται και έπειτα αναλύουμε το μοντέλο του εδάφους. Προκειμένου να υπολογιστούν διάφορα σημαντικά στοιχεία, όπως η ευστάθεια.

Όλα αυτά μπαίνουν σε ένα τεύχος που στο τέλος παραδίδεται. Συντάχθηκε τώρα ένα έργο για το γήπεδο του ΠΑΟΚ και την υπόλοιπη περιοχή. Ένα πρόγραμμα γεωτεχνικής έρευνας. 21 γεωτρήσεις συνολικά. Η κάθε γεώτρηση είχε 15-30 μέτρα βάθος ανάλογα την περίπτωση. Στο εργαστήριο έγιναν οι δοκιμές. Πριν τις ενέργειες της έναρξης των εργασιών, έγινε επαφή με την εταιρεία αρχαιοτήτων και δόθηκε η απαραίτητη άδεια για τις γεωτρήσεις.

Εκδόθηκε άδεια μικρής κλίμακας για την εκτέλεση από την πολεοδομία της Θεσσαλονίκης. Οι γεωτρήσεις έγιναν με μη γεωτεχνικό τρόπο για να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα και συντάχθηκε το τεύχος της μελέτης για την AREA 1. Το AREA 2 που περιλαμβάνει την Κλεάνθους, οι γεωτρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως και οι εργαστηριακές δοκιμές. Αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του μήνα. Οι γεωτεχνικές έρευνες ολοκληρώθηκαν για το γήπεδο και σύντομα θα ολοκληρωθούν για τον περιβάλλοντα χώρο. Όσον αφορά το γήπεδο, οι συνθήκες του εδάφους ήταν ικανοποιητικές, κάτι που αναμέναμε.

Πολύ ευνοϊκά δείγματα για το έργο. Υπόγεια νερά βρέθηκαν σε βάθος 8-9 μέτρα, γεγονός ευνοϊκό για το έργο, αφού δεν θα αποτελέσουν πρόβλημα. Με δεδομένο πως οι μελέτες προβλέπουν βαθιά εκσκαφή, δεν αποτελούν πρόβλημα. Η αρχαιολογία που επέβλεψε τις εργασίες, έχει ελέγξει όλα τα δείγματα που βγήκαν και δεν υπήρξαν καθόλου ενδείξεις αρχαιοτήτων.

Οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, υπό την αδειοδότηση της πολεοδομίας και λαμβάνοντας υπόψην όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας. Όλες οι εργασίες είναι σύμφωνες με το χρονοδιάγραμμα του έργου. Τακτικά τελειωμένη η AREA 1».

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