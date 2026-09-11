«Κιτρινόμαυρα» γενέθλια για τον Γιόβιτς junior! (vid)

Τα έκτα του γενέθλια γιόρτασε ο μεγάλος γιος του Λούκα Γιόβιτς Αλεξέι ο οποίος έκλεισε τα έξι του χρόνια με ένα «κιτρινόμαυρο» party.

Η σύζυγος του Σέρβου επιθετικού της ΑΕΚ Σοφία Μιλόσεβιτς ανέβασε ένα όμορφο βίντεο στα social media με το... θεματικό party όπου παντού επικρατούσε το κιτρινόμαυρο χρώμα και το σήμα της Ενωσης.

«Η μεγαλύτερή μου ευλογία σε ένα κάδρο», έγραψε ο ίδια στο instagram ενώ ο ίδιος ο Λούκα Γιόβιτς έστειλε τις δικές του ευχές στον μικρό, αναφέροντας: «Χρόνια πολλά για τα 6α γενέθλιά σου, γιε μου! Η μεγαλύτερη περηφάνια μου, η δύναμή μου και η μεγαλύτερη χαρά μου. Εσύ να είσαι απλώς υγιής, χαρούμενος και χαμογελαστός — για όλα τα υπόλοιπα, ο μπαμπάς θα είναι πάντα εδώ. Σε αγαπώ άπειρα»!

Ο Λούκα Γιόβιτς και η Σοφία Μιλόσεβιτς έχουν δύο γιους, τον Αλεξέι που είναι 6 χρόνων και τον Τεοντόρ που είναι δυο χρόνια μικρότερος. Ο Σέρβος έχει και έναν ακόμη γιο, τον Ντέιβιντ, από προηγούμενη σχέση, που γεννήθηκε το 2019.