Πρεμιέρα με το αριστερό για την Ελλάδα στο Eurovolley

Η Εθνική βόλεϊ Ανδρών ηττήθηκε από την ανώτερη Τσεχία με 3-1 σετ, στην πρώτη αγωνιστική του Eurovolley 2026.

Με ήττα ξεκίνησε το φετινό Eurovolley η Εθνική. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πλήρωσε το κακό ξεκίνημα και έχασε με 3-1 από την Τσεχία.

Στο πρώτο σετ οι 2 αντίπαλοι πήγαιναν πόντο πόντο, αλλά οι Τσέχοι πήραν ένα σημαντικό προβάδισμα με +3 (22-19) σε κρίσιμο σημείο και πήρε το σετ με 25-21.

Ανώτερη από νωρίς στο δεύτερο σετ η Τσεχία, πηγαίνοντας στα μέσα του σετ στο +6 (16-10). Η Ελλάδα δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό και έτσι οι τυπικά γηπεδούχοι έκαναν το 2-0 στα σετ (25-17).

«Νωθρό» ξεκίνημα και στο τρίτο σετ για την «Γαλανόλευκη» με αρκετά λάθη κυρίως στην υποδοχή, κάτι που έδωσε την ευκαιρία στην Τσεχία να πάρει προβάδισμα 5 πόντων (12-7). Σε εκείνο το σημείο οι Τζιάβρας και Μάρκου πήραν τις θέσεις των Χανδρινό και Μούχλια, κάτι που βοήθησε την Εθνική μας ομάδα να βρει αντίδραση και να μειώνει την διαφορά. Ισοφάρισε σε 19-19 και πήρε προβάδισμα στο 20-21 και με ένα λάθος σερβίς του Κλάιμον, η Ελλάδα μείωσε σε 2-1 σετ με 23-25.

Η Εθνική μας πήρε ένα μικρό προβάδισμα 2 πόντων στην αρχή του τέταρτου σετ (6-8) αλλά η Τσεχία αντέδρασε με σερί 4-0 για το 10-8. Οι Τσέχοι σε κρίσιμο σημείο ξέφυγαν με +3 (22-19) αλλά η Ελλάδα με τα σερβίς του Ράπτη και τις κόντρα επιθέσεις από Πιτακούδη, Πρωτοψάλτη το 23-20 έγινε 23-23. Ο διεθνής ακραίος έχασε το σερβίς (24-23) και στην επόμενη φάση ο Μάρκου έβγαλε την άμυνα με το πόδι αλλά το γλίστρησε η μπάλα στην προσπάθεια για πέρασμα με δάχτυλα για να λήξει το σετ με 25-23 και ο αγώνας με 3-1 σετ για τη Τσεχία.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-14, 21-19, 25-21

2ο σετ: 8-6, 16-10, 21-13, 25-17

3ο σετ: 8-5, 16-13, 21-20, 23-25

4ο σετ: 6-8, 16-15, 21-19, 25-23

*Οι πόντοι της Τσεχίας προήλθαν από 7 άσους, 53 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 31 λάθη αντιπάλων ενώ της Ελλάδας από 5 άσους, 58 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-21, 25-17, 23-25, 25-23) σε 111′

ΤΣΕΧΙΑ (Γίρι Νόβακ): Ντραχονόφσκι 14 (11/20 επ., 3 άσοι, 42% υπ. – 21% άριστες), Μπαρτούνεκ 2 (2 άσοι), Βασίνα 16 (14/30 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 48% υπ. – 29% άριστες), Σότολα 18 (15/26 επ., 3 μπλοκ), Κλίμες 8 (6/9 επ., 2 μπλοκ), Κλάιμον 7 (5/8 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ) / Μονίκ (λ., 40% υπ. – 20% άριστες), Μπέντα, Πάστρνακ, Ίντρα 2 (2/5 επ.), Ρομάν, Ζάγιτσεκ

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 11 (9/15 επ., 2 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 12 (11/23 επ., 1 μπλοκ, 47% υπ. – 35% άριστες), Μούχλιας Δ. 10 (9/17 επ., 1 άσος), Βουλκίδης 2 (1/4 επ., 1 μπλοκ), Γαλιώτος 2 (2 άσοι), Ράπτης 16 (15/26 επ., 1 άσος, 48% υπ. – 28% άριστες) / Χανδρινός (λ., 44% υπ. – 31% άριστες), Κασαμπαλής 1 (1 άσος), Θεοδόσης 3 (3/4 επ.), Βαϊόπουλος, Μάρκου 10 (10/17 επ.), Μούχλιας Σ., Τζιάβρας (λ., 57% υπ. – 43% άριστες)