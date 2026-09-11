Παναθηναϊκός: Επέστρεψε ο Τσάπρας, μέρος του προγράμματος ο Τσιριβέγια

Καλά νέα για τον Παναθηναϊκό, με τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα να προπονείται σε φουλ ρυθμούς και τον Πέδρο Τσιριβέγια να βγάζει μέρος του προγράμματος.

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν στις προπονήσεις μια μέρα μετά τη νίκη με 3-1 επί της Κηφισιάς, με τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα να βγάζει για πρώτη φορά ολόκληρη προπόνηση μετά τον τραυματισμό του.

Πέρα από τον Έλληνα μπακ, καλά νέα ήρθαν και από τον Πέδρο Τσιριβέγια, ο οποίος ακολούθησε μέρος του προγράμματος και μετράει πια αντίστροφα για την δική του επιστροφή στην δράση.

Η σχετική ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Σε φουλ ρυθμούς προπονήθηκε για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας την Παρασκευή το απόγευμα στο «Γ. Καλαφάτης». Παράλληλα, ο Πέδρο Τσιριβέγια, ο οποίος επίσης επιστρέφει από τραυματισμό, ακολούθησε μέρος του προγράμματος.

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν βασικοί στη χθεσινή αναμέτρηση έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο».