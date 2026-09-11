Αποθέωση για τον Ομπράντοβιτς στην Ρόδο (vid)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στο κλειστό της Καλλιθέας της Ρόδου την ΑΕΚ για τα αποκαλυπτήρια του «Τριφυλλιού». Οι φίλοι των «πρασίνων» γέμισαν το κλειστό του νησιού, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει T-Center.
Μάλιστα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατά την είσοδο του στο παρκέ γνώρισε καθολική αποθέωση από τους φίλους της ομάδας, που τραγουδούσαν ρυθμικά το όνομα του.
Δείτε το video:
A proper WELCOME to our Coach, Zeljko Obradovic 💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 11, 2026
P.S. It’s really happening #PAOFans 👀☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/ck52wBaP50