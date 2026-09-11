Αποθέωση για τον Ομπράντοβιτς στην Ρόδο (vid)

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς γνώρισε καθολική αποθέωση από τους φίλους του Παναθηναϊκού που γέμισαν το κλειστό της Καλλιθέας της Ρόδου για τα αποκαλυπτήρια του «τριφυλλιού».

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στο κλειστό της Καλλιθέας της Ρόδου την ΑΕΚ για τα αποκαλυπτήρια του «Τριφυλλιού». Οι φίλοι των «πρασίνων» γέμισαν το κλειστό του νησιού, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει T-Center.

Μάλιστα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατά την είσοδο του στο παρκέ γνώρισε καθολική αποθέωση από τους φίλους της ομάδας, που τραγουδούσαν ρυθμικά το όνομα του.

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