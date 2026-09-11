Καρδίτσα: Επένδυση με τον 16χρονο Πηλίτση

Μεταγραφή με το βλέμμα στο μέλλον πραγματοποίησε η Καρδίτσα, ολοκληρώνοντας τη μεταγραφή του 16χρονου γκαρντ Μάριου Πηλίτση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:

«Ο Α.Σ. Καρδίτσας ανακοινώνει την ένταξη του Μάριου Πηλίτση στο ρόστερ της U22 ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο 16χρονος γκαρντ, γεννημένος το 2009, έχει ύψος 1,87 μ. και αγωνίζεται στη θέση του point guard. Ξεχωρίζει για την ικανότητά του στο playmaking, την εξαιρετική αντίληψη του γηπέδου και την οργάνωση του παιχνιδιού.

Την περασμένη σεζόν κατέκτησε με το Εφηβικό του Α.Σ.Κ. την πρώτη θέση στο Πανθεσσαλικό Πρωτάθλημα και την πέμπτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων, όπου ήταν δεύτερος στην κατηγορία των κλεψιμάτων. Παράλληλα, αγωνίστηκε στον Ίκαρο Νεάπολης, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, ολοκληρώνοντας το πρωτάθλημα της Α2 ΕΣΚΑΘ με τον δεύτερο υψηλότερο μέσο όρο πόντων ανά αγώνα.

O Α.Σ. Καρδίτσας ευχαριστεί τον Ίκαρο Νεαπολης για την ολοκλήρωση της μεταγραφής και καλωσορίζει τον Μάριο στην οικογένεια του Α.Σ.Κ!».