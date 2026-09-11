Άρης: Τελικές δοκιμές ενόψει Τούμπας

Στις προπονητικές εγκαταστάσεις προπονήθηκαν σήμερα το απόγευμα ποδοσφαιριστές του Άρη

Αναλυτικά η ενημέρωση της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ:

"Στις προπονητικές εγκαταστάσεις προπονήθηκαν σήμερα το απόγευμα ποδοσφαιριστές του Άρη.

Στην προπόνηση της Παρασκευής χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Αποθεραπεία και αποκατάσταση για το ένα γκρουπ, ενώ για το δεύτερο (γκρουπ) το πρόγραμμα περιλάμβανε κανονική προπόνηση.

Αύριο, Σάββατο, η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα ενόψει του αγώνα με τον Π.Α.Ο.Κ. στο γήπεδο Τούμπας (13/09, 21:00), στο πλαίσιο της 4ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027. "