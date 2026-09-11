Ξανθόπουλος στο SDNA: «Είμαι ικανοποιημένος με το ρόστερ - Αυτός είναι ο στόχος για τη νέα σεζόν»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος μίλησε στο SDNA ενόψει της νέας σεζόν και μίλησε για το ρόστερ του Περιστερίου Betsson, τη δική του προσαρμογή αλλά και τους στόχους της ομάδας.

Η νέα αγωνιστική περίοδος πλησιάζει και το Περιστέρι Betsson θέλει να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε πέρσι. Με τον Βασίλη Ξανθόπουλο στο «τιμόνι» για πρώτη φορά, η ομάδα τερμάτισε έκτη στην Stoiximan Greek Basketball League και έφτασε στους «8» του FIBA Europe Cup.

Ο κόουτς είναι έτοιμος για την δεύτερη σεζόν του και μίλησε στο SDNA. Αναφέρθηκε στην προσαρμογή του από παίκτης σε προπονητής, κάτι που σκεφτόταν εδώ και χρόνια. Ακόμη, υπογράμμισε πως στόχος του είναι η ομάδα να δίνει το 100% σε κάθε παιχνίδι, κάτι που αν γίνεται θα φέρει και καλά αποτελέσματα.

Επίσης, στάθηκε στην απουσία έμπειρων παικτών αλλά ξεκαθάρισε πως είναι χαρούμενος με το πώς έχει διαμορφωθεί το ρόστερ του. Τέλος, ευχαρίστησε τον κόσμο του Περιστερίου για την στήριξη και δήλωσε πως ελπίζει να βρίσκεται και φέτος στο πλευρό της ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο SDNA:

Για την δεύτερη σεζόν του ως προπονητής και αν έχει προσαρμοστεί στον ρόλο του κόουτς: «Νιώθω ωραία. Δεύτερη σεζόν στην ίδια ομάδα, πολύ σημαντικό. Είμαι σε γνώριμο περιβάλλον. Ήταν τόσο γρήγορη η μετάβαση από παίκτης σε προπονητής που δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι έχει γίνει. Και το καλοκαίρι φέτος… Η αλήθεια είναι ότι όταν τελείωσε η σεζόν, την επόμενη μέρα ήμουν πάλι στο γήπεδο. Οπότε, νομίζω ότι δεν έχω καταλάβει πολλά πράγματα από αυτή την μετάβαση, από παίκτης σε προπονητής. Ίσως επειδή το επεξεργαζόμουν και τα προηγούμενα χρόνια λίγο, μπορεί να φταίει και αυτό. Και ήταν γρήγορη και όλη η μετάβαση. Όλα καλά και ελπίζω να έχουμε και πάλι μια επιτυχημένη σεζόν».

Για το αν μπορεί η ομάδα να κάνει το βήμα παραπάνω σε Ελλάδα και Ευρώπη: «Εμείς αυτό που έχουμε σκοπό είναι να δέσουμε σαν ομάδα, γιατί μπορεί να έχουμε κρατήσει 5-6 παιδιά από την προηγούμενη σεζόν, αλλά έχουν γίνει κάποιες αλλαγές και πρέπει να δέσουμε σαν ομάδα. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Μετά να παρουσιαστούμε έτοιμοι στην αρχή του πρωταθλήματος και από εκεί και πέρα θα πάμε με βάση την εικόνα μας. Αυτό που ζητάω πάντα είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί. Να πηγαίνουμε σε κάθε παιχνίδι και να παλεύουμε μέχρι το τέλος. Και αν οι άλλοι είναι καλύτεροι από εμάς και έχουμε δώσει τα πάντα είμαι οκέι με αυτό. Πιστεύω ότι με την ομάδα που έχουμε φτιάξει, όσες φορές φτάνουμε αυτά τα όρια του να δίνουμε πάντα το 100% του εαυτού μας στο 100% του χρόνου που παίζουμε, τα παιδιά και εμείς οι προπονητές, θα έχουμε καλά αποτελέσματα».

Για την απουσία πιο έμπειρων παικτών, όπως ο Βλάντο Γιάνκοβιτς: «Γενικά, δεν είναι μόνο η απουσία του Γιάνκοβιτς, είναι και ο Σι Τζέι που ήταν έμπειρος στους ξένους. Έτσι μας πήγε η αγορά. Ο Γιάνκοβιτς σταμάτησε, άλλοι έμπειροι παίκτες υπήρχαν, τώρα δεν υπάρχουν, αλλά ήταν πολύ ακριβοί, οπότε δεν μπορούσαμε να τους πάρουμε. Οπότε, είπα θα πάμε έτσι και θα ποντάρουμε πολύ στην νεανικότητα, την αθλητικότητα, την δίψα και την πείνα που θα έχουν τα παιδιά για να διακριθούν».

Για το αν είναι ικανοποιημένος με το ρόστερ και αν η ομάδα ψάχνει στην αγορά για προσθήκες: «Μέχρι τώρα ναι, είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Αυτό που βλέπω και μου αρέσει είναι ότι υπάρχει αρκετή διάθεση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά, αυτό που λέω πάντα είναι ότι όταν όλα πάνε καλά, και τώρα στην προετοιμασία που είναι οι πρώτες γνωριμίες, πάνε όλα καλά, η ομάδα η καλή φαίνεται στα δύσκολα. Και θέλω να δω και την ομάδα εκεί. Μακάρι να μην υπάρξουν πολλές δύσκολες στιγμές, αλλά εκ πείρας θα μιλήσω, θα υπάρξουν και δύσκολες.

Το ρόστερ έχει κλείσει και γενικά είμαι αρκετά ικανοποιημένος μπορώ να πω».

Ένα μήνυμα στον κόσμο: «Να τον ευχαριστήσω για την περσινή σεζόν, να τον ευχαριστήσω για την κίνηση που υπάρχει στα διαρκείας μας και τον περιμένουμε φέτος στο γήπεδο, αρχής γενομένης για το τουρνουά που κάνουμε προς τιμήν του Φάσουλα, που είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Να έρθουν στο γήπεδο να μας δουν και βήμα-βήμα να χτίσουμε κάτι πολύ καλό».