Έτσι ξεσκέπασαν τον Λιόλιο - Όλο το σκεπτικό της ΕΕΑ για την άσκηση διοίκησης του Προμηθέα

Ο Βαγγέλης Λιόλιος βρίσκεται ένα βήμα πριν το «σκαμνί» του Αθλητικού εισαγγελέα για παραβάσεις διαρκείας και πιθανή χειραγώγηση αγώνων, με την ΕΕΑ να τον ξεσκεπάζει έπειτα από όλες τις καταγγελίες του Ηλία Παπαθεοδώρου. Όλο το σκεπτικό της επιτροπής για την άσκηση διοίκησης της ΚΑΕ Προμηθέας.

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έπειτα από τις καταγγελίες του Ηλία Παπαθεοδώρου τελειώνει κάθε αφήγημα της πλευράς Λιόλιου καθώς ύπουλα και υποχθόνια ασκούσε πραγματική διοίκηση στην ομάδα της Πάτρας ενώ διοικούσε την ΕΟΚ!

Όπως φαίνεται παρακάτω και στο σκεπτικό της ΕΕΑ ο Βαγγέλης Λιόλιος είχε άμεσες παρεμβέσεις σε όλα τα θέματα που αφορούσαν την ΚΑΕ Προμηθέας, επενέβαινε ακόμα και σε θέματα που αφορούσαν το προπονητικό staff, έβαζε στόχους για την ομάδα και είχε άμεση συνομιλία με τους παίκτες, παίρνοντας θέση και στις μεταγραφές.

Αναλυτικά η απόφαση της ΕΕΑ:

Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής και δεν αντικρούστηκαν ούτε αμφισβητήθηκαν επί της ουσίας επί της πραγματικής βάσης τούτων από τον εγκαλούμενο-πλην της αμφισβήτησης της νομιμότητας αξιοποίησής τους στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας για την οποία η Επιτροπή εξέδωσε την προδικαστική της απόφαση) -προέκυψε μεταγενεστέρως ότι, παρά την ανωτέρω τυπική μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης, ο Ευάγγελος Λιόλιος και μεταβιβάζων μέτοχος, εξακολούθησε να ασκεί ουσιώδεις αρμοδιότητες που ανάγονται στη διαχείριση, εκπροσώπηση και εν γένει διοίκηση της ΚΑΕ, κατόπιν άτυπης ανάθεσης και με την ανοχή της τυπικής καταστατικής Διοίκησής της που αναδείχθηκε από τους αποκτώντες μετόχους, αλλά σαφέστατα ανάγονται και στην ιδιότητα του πραγματικού ιδιοκτήτη.

Ειδικότερα, από την αξιολόγηση του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων που ετέθησαν υπόψη της Επιτροπής και ιδίως του περιεχομένου των επικοινωνιών μεταξύ του Ευάγγελου Λιόλιου και του τότε προπονητή της KAE ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Ηλία Παπαθεοδώρου, καθώς και της από 15.4.2026 ένορκη βεβαίωσης τούτου, προκύπτει ότι η εμπλοκή του πρώτου στη λειτουργία της ΚΑΕ δεν περιοριζόταν σε άτυπη ενημέρωση, έκφραση προσωπικής γνώμης ή παροχή συμβουλευτικής συνδρομής προς τον δεύτερο, αλλά εκτεινόταν στη λήψη και κατεύθυνση αποφάσεων επί ουσιωδών ζητημάτων της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ και συγκεκριμένα του αγωνιστικού σχεδιασμού, του ρόστερ, των μεταγραφών αθλητών, του μακροπρόθεσμου πλάνου της ομάδας, της στοχοθεσίας της, των οικονομικών παραμέτρων, ενώ ταυτόχρονα ο ίδιος ο εγκαλούμενος αυτοπροσδιορίζεται ως το κυρίως υπεύθυνο πρόσωπο της Διοίκησης της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, και αυτοαποκαλείται «Είμαι το αφεντικό».

Ειδικότερα, από τις εν λόγω επικοινωνίες προκύπτει καταρχάς απευθείας και συστηματική συνεννόηση του Ευάγγελου Λιόλιου με τον προπονητή Ηλία Παπαθεοδώρου ως προς την επιλογή, απόκτηση και διατήρηση αθλητών στο έμψυχο δυναμικό της ΚΑΕ. Η επικοινωνία αυτή δεν έχει απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Αντιθέτως, από τον τρόπο διατύπωσης και το περιεχόμενο των μηνυμάτων που ετέθησαν υπόψη της Επιτροπής προκύπτει ενεργός συμμετοχή του στη

διαμόρφωση των σχετικών αποφάσεων και, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, παροχή ευθέων κατευθύνσεων και εντολών προς τον προπονητή για την υλοποίησή τους, λειτουργία που τον χαρακτηρίζει ευθέως όχι μόνο ως Δ/κό ηγέτη της ΚΑΕ αλλά κυρίαρχα ως ιδιοκτήτη της (μεγαλομέτοχο).

• Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του αθλητή Λούντζη, ως προς τον οποίο ο Ευάγγελος Λιόλιος δεν περιορίζεται στην έκφραση θετικής γνώμης για την ενδεχόμενη απόκτησή του, αλλά απευθύνεται στον προπονητή με την προστακτική διατύπωση «κλείσε τον Λούντζη χθες» και «Όταν υπογράψουμε πες μου»,

«Τώρα θέλει κουβέντα μέσω Τάσου. Αν χρειαστεί κάτι να κάνω εγώ πες μου Θα τον έχω Εθνική τόσες ημέρες». Οι συγκεκριμένες διατυπώσεις, αξιολογούμενες κατά το περιεχόμενο και το επικοινωνιακό τους πλαίσιο, αποτελούν ισχυρή ένδειξη ότι ο αποστολέας δεν αντιλαμβάνεται τον ρόλο του ως εκείνον ενός τρίτου που απλώς συμβουλεύει την τεχνική ηγεσία, αλλά ως προσώπου που παρέχει κατεύθυνση για την πραγματοποίηση μεταγραφικής επιλογής και αναμένει την εκτέλεσή της.

• Αντίστοιχα, στην περίπτωση του Άλεξ Αντετοκούμπο, διερεύνηση από τον ίδιο του κατά πόσον «μας ενδιαφέρει» ο συγκεκριμένος αθλητής καταδεικνύει συμμετοχή του στην εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης των μεταγραφικών επιλογών της ΚΑΕ. Ιδιαίτερη σημασία έχει εν προκειμένω η χρήση του πρώτου πληθυντικού προσώπου. Η αναφορά σε «εμάς» που γίνεται σε πλήθος μηνυμάτων που ετέθησαν υπόψη της Επιτροπής και στις επιλογές που «μας» ενδιαφέρουν δεν αποτελεί αυτοτελώς απόδειξη άσκησης διοίκησης ούτε, ασφαλώς, απόδειξη ιδιοκτησιακής σχέσης με την ΚΑΕ. Αποτελεί, όμως, ενισχυτική ένδειξη αυτοτοποθέτησής του εντός του κέντρου λήψης αποφάσεων της ομάδας, όταν συνεκτιμάται με τις λοιπές επικοινωνίες στις οποίες εμφανίζεται να παρέχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις.

Ομοίως πρέπει να αξιολογηθεί η επικοινωνία σχετικά με τον παίκτη Καραγιαννίδη, εφόσον από το πλήρες περιεχόμενό της προκύπτει ότι ο Ευάγγελος Λιόλιος δεν ενημερώνεται απλώς για την ενδεχόμενη αποχώρηση του αθλητή, αλλά συμμετέχει στη λήψη απόφασης και στον καθορισμό των ενεργειών που πρέπει να γίνουν προκειμένου ο αθλητής να παραμείνει στην ομάδα:

«Την Πέμπτη θα μιλήσω του Καραγιαννίδη για να μην του φύγει το μυαλό». Και το στοιχείο αυτό αφορά ευθέως τη συγκρότηση και διατήρηση του αγωνιστικού δυναμικού της ΚΑΕ: Ο Ευάγγελος Λιόλιος αναφέρει ότι ο ίδιος θα μιλήσει στον Καραγιαννίδη ώστε «να μην του φύγει το μυαλό», ρωτά τον προπονητή εάν έχει ήδη μιλήσει σε άλλο πρόσωπο «για την πρόταση» και, όταν πληροφορείται ότι αυτό δεν έχει γίνει, δηλώνει ότι ο ίδιος θα μεταφέρει συγκεκριμένη πρόταση, η οποία περιλαμβάνει και οικονομική τιμή («500»). Ο εγκαλούμενος δηλαδή δεν εμφανίζεται απλώς να συμβουλεύει τον προπονητή για το αν ένας αθλητής αξίζει να παραμείνει. Εμφανίζεται να αναλαμβάνει ο ίδιος την επικοινωνία και τη διαπραγμάτευση που αφορά την παραμονή και την πρόταση προς τον αθλητή και ούτως να εκπροσωπεί την ΚΑΕ κατά την επικοινωνία με παίκτες μεταφέροντας για λογαριασμό της οικονομικές προτάσεις.

Η ανωτέρω κρίση της Επιτροπής περί άσκησης εν τοις πράγμασι διοίκησης από τον εγκαλούμενο, ο οποίος ενεργεί, διεκπεραιώνει, αποφασίζει, διαπραγματεύεται και επιμελείται ως ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, επιστηρίζεται περαιτέρω από τις κάτωθι επικοινωνίες:

Στο μήνυμα της 27.6.2014 υπάρχουν φράσεις που δεν δείχνουν απλώς ενδιαφέρον για την ομάδα αλλά ρητή αυτοτοποθέτηση σε θέση διοικητικής ευθύνης και συνακόλουθα πραγματικού μετόχου. Το κρισιμότερο σημείο είναι: «Για ό,τι γίνεται στην ομάδα την πρώτη ευθύνη την έχει η Διοίκηση (κυρίως εγώ) και εν συνεχεία το σταφ (κυρίως εσύ).».

Ο ίδιος, σύμφωνα με το οικείο μήνυμα, εντάσσει τον εαυτό του στη “Διοίκηση” και μάλιστα αυτοπροσδιορίζεται ως το κυρίως υπεύθυνο πρόσωπο αυτής. Ταυτόχρονα διακρίνει ιεραρχικά τη Διοίκηση («κυρίως εγώ») από το staff («κυρίως εσύ») και τους παίκτες («οι παίκτες ακολουθούν»). Ακόμη σημαντικότερο είναι ότι το μήνυμα δεν μένει σε έναν τίτλο. Περιγράφει άσκηση διοικητικής λειτουργίας: μακροπρόθεσμο σχεδιασμό τουλάχιστον τριετίας, καθορισμό στόχων, αξιολόγηση της πορείας της ομάδας, κατανομή ευθυνών μεταξύ διοίκησης και τεχνικής ηγεσίας και σχεδιασμό του μελλοντικού ρόστερ.

Σύμφωνα με τη ΣτΕ 4240/2015, ως κρίσιμο για την διάγνωση της πραγματικής διοίκησης παρίσταται το ποιος αποφασίζει για τα μείζονα θέματα της ομάδας, όπως μεταγραφές, πρόσληψη προπονητών και συνολικό προγραμματισμό της πορείας της ομάδας.

Στο μήνυμα της 31.7.2013, εμφανίζεται να αξιολογεί το οικονομικό κόστος συγκεκριμένου αθλητή («είναι πολλά τα λεφτά και δεν τα αξίζει»), να εξετάζει τις εναλλακτικές λύσεις

στελέχωσης και να τοποθετείται για το πού πρέπει να κατευθυνθεί η ενίσχυση της ομάδας.

• Ακόμη εναργέστερο είναι το μήνυμα της 2.8.2023, όπου αναγράφονται: «τριετία. 110-125-140. Με 10 στον 1ο και 2ο χρόνο για να φύγουμε εμείς».

Πρόκειται για οικονομικής υφής αποφάσεις σχετικά με συμβατικές δεσμεύσεις της ΚΑΕ.

Ιδιαίτερη αποδεικτική βαρύτητα έχει η από 27.6.2024 επικοινωνία, στην οποία ο Ευάγγελος Λιόλιος δεν περιορίζεται σε εκφορά απόψεων για την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας, αλλά αναπτύσσει προς τον προπονητή τον στρατηγικό σχεδιασμό της ΚΑΕ, αναφερόμενος στον προγραμματισμό όχι μόνο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου αλλά χρονικού ορίζοντα τουλάχιστον τριών ετών, στην ανάγκη «χτισίματος» της ομάδας, στη διαμόρφωση του μελλοντικού ρόστερ και στην ιεράρχηση των αγωνιστικών στόχων.

Καθοριστικής σημασίας είναι ότι, στο πλαίσιο της ίδιας επικοινωνίας, προβαίνει ο ίδιος σε σαφή κατανομή της ευθύνης για τη λειτουργία της ομάδας μεταξύ διοίκησης, τεχνικής ηγεσίας και παικτών, αποδίδοντας την πρωταρχική ευθύνη στη Διοίκηση και προσδιορίζοντας εντός αυτής ως κυρίως υπεύθυνο τον ίδιο, ενώ ακολούθως τοποθετεί το τεχνικό επιτελείο, με κυρίως υπεύθυνο τον προπονητή, και αναφέρει ότι οι παίκτες «ακολουθούν».

Η συγκεκριμένη αναφορά δεν αποτελεί απλώς χρήση πρώτου πληθυντικού προσώπου ή έκφραση ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την ομάδα. Συνιστά ρητή αυτοτοποθέτηση του αποστολέα στο επίπεδο της διοίκησης της ΚΑΕ και, μάλιστα, ως του προσώπου που φέρει κατά κύριο λόγο τη διοικητική ευθύνη, αλλά και την ιδιοκτησιακή ιδιότητα σε αντιδιαστολή προς τον προπονητή, τον οποίο τοποθετεί στο αμέσως επόμενο επίπεδο ευθύνης.

Η δήλωση αυτή επιβεβαιώνεται από το ουσιαστικό περιεχόμενο των λοιπών επικοινωνιών. Από αυτές προκύπτει συμμετοχή του σε αποφάσεις για την επιλογή, απόκτηση και παραμονή αθλητών, παροχή κατευθύνσεων προς τον προπονητή για συγκεκριμένες μεταγραφικές κινήσεις, αξιολόγηση του οικονομικού κόστους αθλητών και, διαμόρφωση συγκεκριμένων οικονομικών και χρονικών όρων προτεινόμενων συμβάσεων.

Το συγκεκριμένο κείμενο (επικοινωνία της 27.6.2014), είναι χαρακτηριστικό και ενδεικτικό της ιδιοκτησιακής και διοικητικής του ιδιότητας κατά το περιεχόμενό του μοναδικό, το οποίο αποκαλύπτει πλήρως και αναμφισβήτητα την πραγματικότητα και το οποίο έχει ως ακολούθως: «Ηλία, πετάω για Θεσσαλονίκη και έτσι έχω λίγο χρόνο ηρεμίας και γιαυτό σου γράφω αυτό το κείμενο. Σχετικά με αυτό που σου είπα πριν. Νομίζω πως η εικόνα που δίνουμε στο κόσμο αλλά κυρίως σε εμάς τους ίδιους δεν είναι εικόνα ομάδας με χαρακτήρα και συνοχή. Είναι μια ομάδα ικανή για το καλύτερο αλλά και για το χειρότερο. Δεν έχει σταθερό πρόσωπο. Και αυτό είναι θέμα. Γιατί έτσι δεν «χτίζουμε» θεμέλια για το μέλλον. Σημασία δεν έχει ένας αγώνας ούτε μια σεζόν. Σημασία έχει η συνέχεια. Προσωπικά οποιαδήποτε ενέργεια κάνω έχει ένα αποτέλεσμα άμεσο αλλά και ένα απώτερο. Τίποτα δεν σχεδιάζω μόνο για το σήμερα. Κοιτάζω το άθροισμα του σήμερα και του αύριο και επιλέγω το καλύτερο άθροισμα (που μπορεί για το σήμερα να είναι μικρότερο). Και όταν λέω αύριο εννοώ τουλάχιστον 3 χρόνια. Έτσι λοιπόν όταν ξεκίνησε η ομάδα, το πρώτο διάστημα κοιτάζαμε το συνολικό άθροισμα. Νομίζω ότι τώρα δεν κοιτάζουμε το συνολικό άθροισμα αλλά μόνο το σήμερα. Και αυτό έχει περάσει στην ομάδα. Στους παίκτες. Για ότι γίνεται στην ομάδα τη πρώτη ευθύνη την έχει η Διοίκηση (κυρίως εγώ) και εν συνέχεια το σταφ (κυρίως εσύ). Οι παίκτες ακολουθούν. Εγώ φταίω λοιπόν που έχει περάσει αυτό το κλίμα στην ομάδα. Αλλά και εσύ. Στην αρχή πιστοί στο πλάνο κοιτάζαμε το παρόν και το μέλλον. Το χτίσιμο. Κάποια στιγμή πήγαμε για το «παραπάνω» για φέτος και αυτό μας συνεπήρε. Γιατί είπαμε λες να είναι ευκαιρία φέτος; Και αυτό πέρασε και στους παίκτες. Και τι είπαν (ενδόμυχα). Αφού επιλέγετε χρονικούς στόχους (μόνο το σήμερα και όχι το αύριο) τότε επιλέγουμε και εμείς. Όχι σήμερα με το Λαύριο αλλά τη Τρίτη με τη Μούρθια. Από τη μεριά τους έχουν δίκιο. Εμείς τους δώσαμε αυτό το δικαίωμα με την αλλαγή στάσης μας. Από τη μεριά μας λοιπόν έχουμε άδικο. Για αυτό σου είπα. Τέλειωσε για μένα η Ευρώπη. Γιατί δεν τα μπορούμε όλα. Κι αν μας φύγει το μυαλό με φαντασιώσεις με F4 κλπ τότε θα χάσουμε το αύριο. Δυστυχώς δεν είμαστε ακόμα «επαγγελματική» ομάδα. Με παίκτες επαγγελματίες. Με επίπεδο πνευματικής διαύγειας και ωριμότητας. Είμαστε μια καλή οικογένεια. Νομίζω λοιπόν ότι η ομάδα χρειάζεται ξανά κούρδισμα (αυτό δεν λες;). Όχι όμως αγωνιστικό κούρδισμα. Αλλά ξανά κούρδισμα στόχων. Γιαυτό είπα ότι για μένα τέλειωσε η Ευρώπη. Θυμήσου τους στόχους που είχαμε βάλει στο ξεκίνημα. Κύπελλο (το πετύχαμε), θέση στη τετράδα (αναμονή) και Ευρώπη επόμενος γύρος (το πετύχαμε). Άρα πρέπει αγωνιστικά να τα δώσουμε όλα για πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Όμως μην ξεχάσουμε το πρώτο πρώτο στόχο. Το χτίσιμο του ρόστερ του μέλλοντος. Τα νέα παιδιά (Μπαζίνας, Πλώτας, Καραγιαννιδης) καθώς και οποίοι Έλληνες οι ξένοι ακόμα μείνουν και του χρόνου. (αυτό το στόχο για την ομάδα του μέλλοντος τον έχουμε αφήσει στην άκρη). Για την ώρα... Ας τον βάλουμε ξανά στο τραπέζι...».

Περαιτέρω, η ανωτέρω κρίση της Επιτροπής ενισχύεται από σειρά πρόσθετων επικοινωνιών, οι οποίες, συνεκτιμώμενες με τα ήδη αναφερθέντα στοιχεία περί επιλογής απόκτησης αθλητών, καθορισμού οικονομικών όρων, μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και της ρητής αυτοτοποθέτησης του Ευάγγελου Λιόλιου στη «Διοίκηση (κυρίως εγώ)», αποκαλύπτουν σταθερή και επαναλαμβανόμενη άσκηση λειτουργιών που προσιδιάζουν στο πραγματικό κέντρο διοίκησης της ΚΑΕ, καθώς και στον πραγματικό ιδιοκτήτη της.

Ειδικότερα, στην από 9.4.2014 επικοινωνία προς τον προπονητή, μετά την ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας, ο Ευάγγελος Λιόλιος αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι δεν κατόρθωσε να βρεθεί κοντά στην ομάδα λόγω υποχρεώσεών του στην ΕΟΚ και ακολούθως δηλώνει: «Το χειρότερο όμως είναι να βοηθήσω την ομάδα και να τη προστατέψω. Για τη σημερινή ήττα η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά εμένα...».

Η δήλωση αυτή έχει ιδιαίτερη αποδεικτική σημασία. Η ανάληψη αποκλειστικής προσωπικής ευθύνης για το αγωνιστικό αποτέλεσμα σαφέστατα και αβίαστα δεν αποτελεί συνήθη εκδήλωση εξωτερικής συμβουλευτικής δραστηριότητας. Πολύ περισσότερο όταν συνεκτιμάται με τη δήλωσή του σε άλλη επικοινωνία ότι «την πρώτη ευθύνη την έχει η

Διοίκηση (κυρίως εγώ)». Οι δύο αναφορές παρουσιάζουν μεταξύ τους ουσιαστική συνοχή: στη μία ο ίδιος τοποθετεί τον εαυτό του ως το κυρίως υπεύθυνο πρόσωπο της διοίκησης και κυρίου της ΚΑΕ και στην άλλη αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη για συγκεκριμένο αποτέλεσμα της ομάδας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η αναφορά του ότι αποστολή του είναι «να βοηθήσω την ομάδα και να την προστατέψω». Η φράση αυτή δεν αξιολογείται αυτοτελώς ως απόδειξη διοίκησης, όμως ενισχυτική σημασία όταν εντάσσεται στο συνολικό αποδεικτικό πλαίσιο, από το οποίο προκύπτει συμμετοχή του ίδιου στις μεταγραφές, στις οικονομικές επιλογές, στον σχεδιασμό και στις κατευθύνσεις προς την τεχνική ηγεσία, ως ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ, πάντα σε συνδυασμό με το προκύψαν εκ του συνόλου του αποδεικτικού υλικού γεγονός, της παντελούς ανυπαρξίας εμπλοκής, συμμετοχής, ενδιαφέροντος, μέριμνας, φροντίδας, προστασίας, ενέργειας και δράσης των φερομένων ως μετόχων της, για τους οποίους ουδεμία μνεία γίνεται ή αναφορά στην παρουσία τους.

Ακόμη πιο συγκεκριμένη ως προς την άσκηση διοικητικών λειτουργιών και του ιδιοκτησιακού ενδιαφέροντος είναι η από 18.5.2024 επικοινωνία. Σε αυτήν ο Ευάγγελος Λιόλιος παρέχει στον προπονητή συγκεκριμένες οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις με αθλητές: «όταν μιλήσεις μαζί τους (με αυτούς που θα κρίνεις) θα τους πεις τα εξής. Ξέρω το κουμπί του “αφεντικού”. Όταν δεν ζητάς ποσό και του λες “ό,τι κρίνεις” παίρνεις πάντα περισσότερα... Αν έχουν πίστη θα υπογράψουν σε λευκό χαρτί. Αν όχι... έχασαν!!!». To συγκεκριμένο μήνυμα δεν αφορά απλώς αξιολόγηση αγωνιστικών χαρακτηριστικών ενός παίκτη. Αφορά τον τρόπο διεξαγωγής οικονομικής/συμβατικής διαπραγμάτευσης της ΚΑΕ με αθλητές και περιέχει συγκεκριμένη κατεύθυνση προς τον προπονητή ως προς το τι πρέπει να τους πει και με ποια διαπραγματευτική στρατηγική πρέπει να προσεγγιστούν, προκειμένου να έρθουν σε οικονομική συμφωνία με τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ της ΚΑΕ, ο οποίος θα ρυθμίσει το θέμα του οικονομικού σκέλους του συμβολαίου τους.

Αξιολογούμενη δε σε συνδυασμό με τα προηγούμενα μηνύματα περί συγκεκριμένων ποσών και διάρκειας συμβολαίων, η επικοινωνία αυτή ενισχύει την εικόνα συμμετοχής του Ευάγγελου Λιόλιου όχι μόνο στον αγωνιστικό σχεδιασμό αλλά και στην οικονομική και συμβατική διαχείριση της στελέχωσης της ΚΑΕ, ως ο αναμφισβήτητα ιδιοκτήτης της, ο οποίος ενδιαφέρεται άμεσα για την οικονομική ευρωστία αλλά και την αγωνιστική επιτυχία της.

Στα μηνύματα της 31.7.2013 και 27.6.2014 εμφανίζεται να καθορίζει και να ιεραρχεί τους στόχους της ΚΑΕ: Κύπελλο, τετράδα, Ευρώπη, πρωτάθλημα, αλλά πρωτίστως «το χτίσιμο του ρόστερ του μέλλοντος». Αναφέρεται ονομαστικά σε νεαρούς παίκτες και στη διατήρηση Ελλήνων και ξένων, δηλαδή σε συγκεκριμένη πολιτική συγκρότησης του μελλοντικού ρόστερ. Ιδίως οι διατυπώσεις «Θυμήσου τους στόχους που έχουμε βάλει στο Ξεκίνημα». Κύπελλα (το πετύχαμε θέση στη τετράδα κούρδισμα κούρδισμα (αναμονή) και Ευρώπη επόμενος γύρος (το πετύχαμε» «Το χτίσιμο του ρόστερ του μέλλοντος» και «ας τον βάλουμε ξανά στο τραπέζι» δεν αποδεικνύουν αφ' εαυτών την de facto άσκηση διοίκησης, αλλά και κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αμφιβολία και αμφισβήτηση την

παραδοχή του ότι είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της ΚΑΕ εξ ου και το άμεσα έντονο, διαρκές και πρωτόγνωρο ενδιαφέρον του με δεδομένη μάλιστα την ιδιότητά του ως Προέδρου της ΕΟΚ. Σε συνδυασμό όμως με τις άλλες επικοινωνίες δείχνουν ότι ο ίδιος δεν περιορίζεται στην τεχνική αξιολόγηση παικτών, αλλά συμμετέχει στον καθορισμό των στρατηγικών κατανομή στόχων και στην των πόρων/προτεραιοτήτων μεταξύ άμεσης αγωνιστικής επιτυχίας και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

Ιδιαίτερη αποδεικτική σημασία αποκτά στο πλαίσιο της συστηματικής αξιολόγησης των υπόψη μηνυμάτων και η κατ' επανάληψη γλωσσική χρήση του πρώτου πληθυντικού προσώπου που καταδεικνύει επίσης το πώς ο ίδιος αντιλαμβάνεται την θέση του στην ομάδα. Η χρήση του πρώτου πληθυντικού λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω, διότι ενισχύει την εικόνα ότι ο ίδιος αντιλαμβάνεται και παρουσιάζει τη συμμετοχή του όχι ως εξωτερικού συμβούλου, όπως υποστηρίζει με τα υπομνήματά του, αλλά ως προσώπου που συναποφασίζει για λογαριασμό της ΚΑΕ και έχει προσωπική ευθύνη για την πορεία της, το μέλλον της και την αγωνιστική της επίδοση.

Σε τούτο άλλωστε συνηγορούν τα μηνύματα που αποδεικνύουν την σαφή εμπλοκή του στο οικονομικό σκέλος. Στο μήνυμα της 31.7.2013 δεν λέει απλώς «μου αρέσει/δεν μου αρέσει ο παίκτης». Αξιολογεί αν η αμοιβή είναι οικονομικά δικαιολογημένη («είναι πολλά τα λεφτά και δεν τα αξίζει»), συνεκτιμά την επίπτωση στους υπόλοιπους («θα υπάρξει αδικία για τους υπόλοιπους»), εξετάζει εναλλακτική κατανομή των διαθέσιμων πόρων («πρέπει να γίνει σωστή ενίσχυση στους ξένους») και θέτει όρο υπό τον οποίο θα μπορούσε να γίνει διαφορετική επιλογή («αν δεν υποχωρήσει στο ποσό...»).

Δηλαδή από τις υπόψη επικοινωνίες προκύπτει ότι η συμμετοχή του Ευάγγελου Λιόλιου δεν περιοριζόταν στην επιλογή συγκεκριμένων αθλητών, αλλά εκτεινόταν στον συνολικό αγωνιστικό και οικονομικό σχεδιασμό της ΚΑΕ. Ειδικότερα, εμφανίζεται να προσδιορίζει και να ιεραρχεί τους αγωνιστικούς στόχους της ομάδας, να θέτει ως πρωτεύοντα μακροπρόθεσμο στόχο το «χτίσιμο του ρόστερ του μέλλοντος», να προσδιορίζει συγκεκριμένους νεαρούς αθλητές επί των οποίων θα στηριχθεί ο σχεδιασμός αυτός και να σταθμίζει την επίτευξη άμεσων αγωνιστικών στόχων έναντι της μακροπρόθεσμης συγκρότησης της ομάδας.

Η συμπεριφορά αυτή, εξεταζόμενη από κοινού με τις λοιπές επικοινωνίες περί συγκεκριμένων ποσών και διάρκειας συμβολαίων, δεν εμφανίζει απλώς τεχνική εισήγηση περί της αγωνιστικής αξίας αθλητών, αλλά συμμετοχή στη στάθμιση του οικονομικού κόστους των μεταγραφικών αποφάσεων και στη διαμόρφωση της πολιτικής στελέχωσης της ΚΑΕ. Συμπεριφορά, ενέργειες και αποφάσεις που προσιδιάζουν ευθέως, όχι μόνο στον Διοικητικό ηγέτη, αλλά κυρίαρχα και στον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ.

Ενδεικτικά πέραν των ανωτέρω, επισημαίνονται κάποιες χαρακτηριστικές επικοινωνίες του Ευάγγελου Λιόλιου με τον τότε προπονητή της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ενδεικτικές και αποκαλυπτικές για το ιδιοκτησιακό και Διοικητικό καθεστώς της ΚΑΕ που ενισχύουν το αβίαστο συμπέρασμα για την προσχηματική πώληση των μετοχών της από τον Ευάγγελο Λιόλιο. Και από τα μηνύματα αυτά προκύπτει ανάγλυφα ότι η ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ είναι εταιρεία αποκλειστικών συμφερόντων του, με το χαρακτηριστικό ότι από αυτά (μηνύματα), προκύπτει αναμφισβήτητα ο καθοριστικός, κομβικός και επεμβατικός ρόλος του, -αποφασιστικός και κυρίαρχος-, σε όλα τα θέματα που αφορούν την ΚΑΕ και φυσικά και στα οικονομικά θέματα αμοιβές συμβόλαια αθλητών), στοιχείο καθοριστικό και συμφερόντων του ως ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο οποίος παράλληλα ασκούσε και την ουσιαστική και καθοριστική διοίκηση.

Ενδεικτικά όπως προαναφέρθηκε, την 8-7-2023 στο μήμυμά του αναφέρει: «Μια χρήσιμη πληροφορία. Η κοπέλα του Χούγκαζ είναι από την Πάτρα. Όταν μιλήσετε με Σπανό ή μαζί του πες μου».

Στις 17-12-2014: «Ηλία συγχαρητήρια για σήμερα. Αλλά όχι μόνο για σήμερα. Θα σου θυμίσω το μήνυμα που σου είχα στείλει 23 Οκτωβρίου. Μετά την ήττα μας... Ηλία θα σου πω τη γνώμη μου για το παιγνίδι. Με απόλυτη ειλικρίνεια. Υπάρχουν κάποιες ήττες που πολλές φορές είναι καλύτερες από νίκες. Επίσης θα σου πω από τώρα τη πρόγνωσή μου για την ομάδα. Πρώτον θα περάσει στους 16 και πιθανά στους 8 του BCL. Στην Ελλάδα θα μπούμε τετράδα. Στο κύπελλο τα γνωστά...».

Στις 31-12-2024: «Καλημέρα. Μίλησα με Ιγούντου. 10 λεπτά. Του είπα ότι έπρεπε, όπωςέπρεπε. «Είσαι επαγγελματίας, είσαι πολύ έξυπνος. Παίξε όχι μόνο για τα νούμερά σου αλλά και για να νικήσει η ομάδα. Ετσι θα βρεις καλό συμβόλαιο του χρόνου. Αλλιώς αν δεν νοιαστείς για την ομάδα τότε δεν μπορεί και η ομάδα να νοιαστεί για σένα. Και στο τέλος εσύ θα χάσεις. Είσαι πολύ έξυπνος. Σκέψου ότι σου είπα. και πράξε...» Εννοείται Ηλία πως είναι ψεύτης. Άρχισε να μου λέει τι ωραία που είναι η Πάτρα, η ομάδα κλπ. Τον κόβω και του λέω. Υπάρχουν καλύτερες πόλεις από τη Πάτρα και καλύτερες ομάδες από το Προμηθέα αλλά εδώ είναι το σπίτι μου. Και φέτος είσαι εδώ. Αν θέλεις να πας του χρόνου κάπου καλύτερα..(και του είπα τα παραπάνω). Ψεύτης και παπατζής. Αλλά έξυπνος πού. Αυτόν να τον τσεκάρεις αν παίζει.. Κάτι δεν μου αρέσει πάνω του. Καμμία σχέση με τους χθεσινούς.».

Στις 5-2-2015 αναφερόμενος στο θέμα του αθλητή Καραγιαννίδη και αφού ενημερώνεται από τον Ηλία Παπαθεοδώρου (προπονητής), -ο οποίος φυσικά δεν είχε φυσιολογικά κανένα λόγο και υποχρέωση να τον ενημερώσει εάν δεν ήταν ο πραγματικός μέτοχος-ιδιοκτήτης αλλά και Διοικητικός ηγέτης-, ότι δεν έχει ενημερώσει τον αθλητή για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, απαντά: «Την Πέμπτη θα μιλήσω του Καραγιαννίδη για να μην του φύγει το μυαλό... Θα του πω για το ενδιαφέρον των δύο μεγάλων και τιμή από εμάς 500». Σημειώνεται ότι ο προαναφερθείς αθλητής υπέγραψε τελικά συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, με ποσό μεταγραφής 500.000 ευρώ, -όσο καθόρισε δηλαδή ο Ευάγγελος Λιόλιος- και ταυτόχρονα παρέμεινε αγωνιζόμενος ως δανεικός στην ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Στις 15-3-2015 αναφέρει στο μήμυμά του: «Είναι καλός παίκτης. Και κάνει για Προμηθέα. Τα έχει όλα καλά. Αλλά όχι για παραπάνω». Πολύ επιδραστικός και ουσιαστικός στο παιχνίδι. Τίποτα περιττό... Έχω και έναν άλλον. Κοντό... Πολύ καλό. Πρωτοετή.. Αλλά τον έχουν δει κι άλλοι.... Του δίνουν του χρόνου 1m. Από άλλο κολλέγιο. Αυτός απλά τελειώνει. Και είναι ευκαιρία τώρα να τον βουτήξουμε. Θα μάθω ποιον έχει μάνατζερ.».

Στις 9-4-2024 αναφέρει: «Ηλία συγχαρητήρια!!! Όχι μόνο για σήμερα αλλά για όλη την Ευρωπαϊκή πορεία. Συγχαρητήρια στους παίκτες και στο σταφ. Να τους τα δώσεις. Δυστυχώς σήμερα δεν τα κατάφερα να βρεθώ κοντά στην ομάδα λόγων κάποιων υποχρεώσεων της ΕΟΚ που είχα στην Αθήνα. Το χειρότερο όμως είναι να βοηθήσω την ομάδα και να τη προστατέψω. Για τη σημερινή ήττα η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά εμένα...».

Στις 18-5-2024 αναφέρει: «όταν μιλήσεις μαζί τους (με αυτούς που θα κρίνεις) θα τους πεις τα εξής. Ξέρω το κουμπί του «αφεντικού». Όταν δεν ζητάς ποσό και του λες «ότι κρίνεις» παίρνεις πάντα περισσότερα... Αν έχουν πίστη θα υπογράψουν σε λευκό χαρτί. Αν όχι... έχασαν!!!». Το παραπάνω αποτελεί κραυγαλέα απόδειξη ότι ο Ευάγγελος Λιόλιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης-μέτοχος της ΚΑΕ, αφού ο ίδιος αποδέχεται την ιδιότητα αυτή χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του ως «το αφεντικό», συνομολογώντας απροκάλυπτα ότι είναι εκείνος που αποκλειστικά διαπραγματεύεται. Μάλιστα προσδιορίζει και αναλύει, ιδιαίτερα έξυπνα και εύστοχα κατά την άποψή του, τον τρόπο διαπραγμάτευσης των οικονομικών θεμάτων στις μεταγραφές και αποκαλύπτει στον συνομιλητή του την τακτική που ακολουθεί στις οικονομικές συμφωνίες με τους αθλητές, που ο ίδιος συνάπτει, προτρέποντάς τον ταυτόχρονα (τον προπονητή) να ακολουθήσει την τακτική του και τις συμβουλές του. Η φράση του δε «Αν όχι...

Πέραν αποδεικνύει των άλλων και έχασαν», διαπραγμάτευση την οποία ακολουθεί την σκληρή .Περαιτέρω, συνεκτιμάται από την Επιτροπή και η από 5.3.2025 επικοινωνία, από την οποία προκύπτει ότι ο Ευάγγελος Λιόλιος, έχοντας πληροφορηθεί πριν από τη δημόσια ανακοίνωσή της τη σύνθεση της διαιτητικής τριάδας επικείμενου αγώνα της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, γνωστοποίησε την πληροφορία αυτή στον προπονητή της ομάδας, επισημαίνοντας μάλιστα τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της με τις φράσεις «είναι αυστηρά απόρρητο» και «δεν γνωρίζω αν το ξέρουν ακόμα οι διαιτητές».

Ανεξαρτήτως των τυχόν έτερων πειθαρχικών ή άλλων συνεπειών που θα μπορούσε να έχει η εκ μέρους του γνώση, κατοχή ή περαιτέρω γνωστοποίηση της ανωτέρω πληροφορίας υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της ΕΟΚ, ζήτημα το οποίο δεν απαιτείται να κριθεί προκειμένω, επικοινωνία έχει αυτοτελή αποδεικτική σημασία για την εξεταζόμενη πραγματική σχέση του με την ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Και τούτο διότι ο ελεγχόμενος δεν εμφανίζεται απλώς να παρέχει, κατόπιν αιτήματος, τεχνική ή στρατηγική συμβουλή προς την ομάδα. Αντιθέτως, εμφανίζεται να αξιοποιεί πληροφορία στην οποία είχε πρόωρη πρόσβαση και την οποία ο ίδιος χαρακτηρίζει ως αυστηρώς απόρρητη, διαβιβάζοντάς την απευθείας στον προπονητή της συγκεκριμένης ΚΑΕ πριν από τη δημόσια ανακοίνωσή της.