Ο Άρης άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στο εξαιρετικά δυνατό φιλικό κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, από την οποία ηττήθηκε με 87-92 στο πρώτο ματς του τουρνουά της Κύπρου.

Οι κιτρινόμαυροι βρέθηκαν στο -15 στη δεύτερη περίοδο, όμως κατάφεραν να επιστρέψουν και να προσπεράσουν δις απέναντι σε μια ομάδα από το υψηλό επίπεδο της Euroleague. Η αντίδραση του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο και ιδιαίτερα στην τρίτη περίοδο είναι το πιο ενθαρρυντικό κομμάτι, με τους κιτρινόμαυρους , που μοίρασαν 28 ασίστ, κέρδισαν τη μάχη των ριμπάουντ (41-40), αλλά είχαν μόλις 12/23 βολές, να ετοιμάζονται για το επόμενο δυνατό τεστ στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (13/9, 15:45).

Πρώτοι σκόρερ για τον Άρη με 15 πόντους ήταν οι Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς (9 ασίστ) και Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ (11 ριμπάουντ). Ακολούθησε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με 12 πόντους και 4/4 τρίποντα, ο Βασίλης Τολιόπουλος με 11 πόντους, ενώ εξαιρετικός ήταν ο Ι Τζέι Λιντέλ με 10 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Χλιαρό ξεκίνημα ο Άρης, πήγε στο +15 η Μακάμπι

Ο Άρης ξεκίνησε με τους Ντιμιτρίεβιτς, Μόργκαν, Χαραλαμπόπουλο, Ρόμπινσον-Ερλ και Μπιρτς και είδε τον Κόλσον να τον πληγώνει με τα σουτ του. Ο δραστήριος Ντιμιτρίεβιτς κρατούσε το σκορ κοντά (5-7), όμως μετά από δύο δικά του λάθη η Μακάμπι ξέφυγε με 5-15 χάρη στους 8 πόντους του Κόλσον. Ο Σπανούλης άλλαξε τους τέσσερις της πεντάδας του προσπαθώντας να δώσει ρυθμό στην ομάδα, όμως ο Μπρισέτ με δύο τρίποντα έγραψε το 9-21. Ο Λιντέλ έδωσε λύσεις σε άμυνα και επίθεση και οι Μποχωρίδης - Τολιόπουλος απάντησαν από τα 6.75μ. για το 15-21 του δεκαλέπτου.

Ο Λιντέλ πρόσφερε ενέργεια και σκορ, όμως η περιφερειακή άμυνα του Άρη αποδεικνυόταν φτωχή, με τα 7/13 τρίποντα της Μακάμπι (21-30). Προς στιγμήν ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έδωσε ένταση, όμως οι κιτρινόμαυροι έμοιαζαν ένα επίπεδο κάτω σε ταχύτητα, κάτι που τους στοίχιζε ιδιαίτερα στον αμυντικό τομέα (27-42). Μόργκαν και Χαραλαμπόπουλος προσπάθησαν να κατεβάσουν τη διαφορά, αλλά ο Λούντμπεργκ με ακόμα ένα τρίποντο (9/17 ομαδικά), διαμόρφωσε το 37-50 στο ημίχρονο.

Προβάδισμα με Ρόμπινσον-Ερλ και Τολιόπουλο

Με διάθεση να πιέσει περισσότερο στην μπάλα επέστρεψε ο Άρης και με τον Ντιμιτρίεβιτς να πετυχαίνει 8 μαζεμένους πόντους το σκορ έγινε 47-56. Ο Άρης κατάφερε να επιστρέψει με επιθετική αιχμή τον Ρόμπινσον-Ερλ, ο οποίος με 7 σερί πόντους μείωσε σε 58-62 και με όπλο το transition και το τρίποντο του Τολιόπουλου, πήρε για πρώτη φορά το προβάδισμα με 63-62. Το τάιμ άουτ του Κάτας «ξύπνησε» τη Μακάμπι και η τρίτη περίοδος έκλεισε στο 65-68, με τον Άρη σε αυτό το διάστημα να έχει 9 ασίστ έναντι 3 λαθών.

Ο Κόλσον συνέχιζε ζεστός από τα 6,75μ. (67-73), όμως δύο τρίποντα του Χαραλαμπόπουλου από ισάριθμες ασιστ του Τολιόπουλου, έφεραν την ισορροπία (74-74). Ο δημιουργός έγινε… εκτελεστής για το 77-76 (35’), όμως εκεί η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κόλλησε επιθετικά, με αποτέλεσμα η Μακάμπι να ανακτήσει την πρωτοπορία με 77-82. Η αντίδραση ήρθε από Μήτρου-Λονγκ και Ντιμιτρίεβτις (82-82 στο 38’), όμως στη συνέχεια η έλλειψη καθαρού μυαλού έφερε την ισραηλινή ομάδα στο 82-88 στα 50’’ πριν το φινάλε. Το τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου έριξε την απόσταση στο 87-91 στα 12’’, όμως ο χρόνος δεν ήταν επαρκής για την ανατροπή.

Τα δεκάλεπτα: 15-21, 37-50, 65-68, 87-92

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.