Μπρινιόλι: «Kορυφαίος σύλλογος η ΑΕΚ – Ο Γιόβιτς θέλει να αισθάνεται πρωταγωνιστής και σημαντικός»

Έναν σύλλογο κορυφαίου επιπέδου χαρακτήρισε την ΑΕΚ ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι ο οποίος μίλησε στην πατρίδα του και συγκεκριμένα στην Gazzetta dello Sport.

Ο Ιταλός γκολκιπερ, ρωτήθηκε για το επίπεδο της ελληνικής Super League αλλά και το επίπεδο της Ένωσης και απάντησε: «Είναι ανταγωνιστικό και σου προσφέρει μεγάλη προβολή. Εάν είχα αυτή την ευκαιρία νωρίτερα, ίσως να την είχα αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο. Στην Αθήνα ζεις υπέροχα, ενώ οι εγκαταστάσεις και η οργάνωση της ΑΕΚ είναι επιπέδου κορυφαίου συλλόγου».

Όσο για τον Λούκα Γιόβιτς, ανέφερε: «Ο Λούκα είναι πολύ δυνατός ποδοσφαιριστής. Διαφορετικά, δεν φτάνεις στη Ρεάλ. Από όσα έχω συζητήσει μαζί του, πιστεύω ότι είναι θέμα χαρακτήρα. Θέλει να είναι πρωταγωνιστής και να αγωνίζεται. Κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται ένα περιβάλλον στο οποίο να αισθάνεται σημαντικός».

Από εκεί και πέρα ο Μπρινιόλι αναφέρθηκε στην πρώτη του συμμετοχή στο Champions League με την φανέλα της ΑΕΚ την οποία συνδύασε με νίκη και καλή εμφάνιση. «Εκείνη τη στιγμή δεν το απολαμβάνεις τόσο, επειδή είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος. Τα συναισθήματα τα ζεις πριν και μετά τον αγώνα. Μέσα στο γήπεδο όλα τα υπόλοιπα περνούν σε δεύτερη μοίρα», απάντησε αρχικά ενώ επισήμανε σε άλλο σημείο πως η ΑΕΚ άξιζε να επικρατήσει με μεγαλύτερη διαφορά, αλλά το 1-0 ήταν ένα αποτέλεσμα που θα αποδεχόταν χωρίς δεύτερη σκέψη πριν από τη σέντρα. Η σκέψη του, πάντως, βρίσκεται ήδη στην επόμενη αγωνιστική υποχρέωση, όπως εξήγησε.

Όσο για τις απαιτήσεις των συνεχόμενων αγώνων, είπε: «Αυτό είναι συγχρόνως το όμορφο και το άσχημο του ποδοσφαίρου. Δεν έχεις χρόνο να σταματήσεις. Όπως περνούν γρήγορα οι καλές στιγμές, έτσι έρχονται και οι δύσκολες. Πρέπει να διαχειρίζεσαι τα πάντα με ισορροπία και να είσαι έτοιμος όταν χρειαστεί», ήταν τα λόγια του.