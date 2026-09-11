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«Γαλλική» συνεργασία με... κλειστά μάτια για Φρανσίσκο και Γιαμπουσέλε (vid)

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Ο Σίλβεν Φρανσίσκο άνοιξε υποδειγματικά τον αιφνιδιασμό, πάσαρε με... κλειστά μάτια στον Γιαμπουσέλε, σε μια γαλλική συνεργασία.
«Γαλλική» συνεργασία με... κλειστά μάτια για Φρανσίσκο και Γιαμπουσέλε (vid)