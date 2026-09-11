Η Ντουμπάι κατάφερε να κερδίσει την Αναντολού Εφές με 79-75 στο ανεπίσημο ντεμπούτο του Τόμας Ουόκαπ.

O Τόμας Ουόκαπ συνεχίζει πλέον την καριέρα του στην Ντουμπάι και πανηγύρισε τη νίκη με 79-75 στο ανεπίσημο ντεμπούτο του απέναντι στην Αναντολού Εφές.

Ο πρώην αστέρας του Ολυμπιακού αγωνίστηκε για 17:13 και ολοκλήρωσε τον αγώνα με 6 πόντους (1/1 δίποντο, 0/3 τρίποντα, 4/4 βολές), 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Ακόμη, ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ τελείωσε με 14 πόντους, ενώ ο Μφιόντου Καμπενγκέλε μέτρησε 13 πόντους. Από την άλλη, ο Ντάριο Σάριτς είχε 16 πόντους, 11 ριμπάουντ και 2 ασίστ και ο Μάικ Τζέις 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 42-38, 56-52, 79-75