Τολιόπουλος: «Τρομερή δουλειά στο δεύτερο μέρος - Έτσι θέλουμε να παίζουμε»

Τα θετικά στοιχεία του Άρη κρατάει ο Βασίλης Τολιόπουλος μετά την καλή εμφάνιση και οριακή ήττα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (87-92).

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του πρώτου φιλικού στο τουρνουά της Κύπρου, ο Έλληνας διεθνής άσος ανέφερε:

«Είναι πολύ σημαντικό για τον Άρη αυτά τα δύο πολύ δυνατά τεστ με τις δύο ομάδες της Ευρωλίγκας. Σήμερα ήμασταν αρκετά καλοί στο να ανταπεξέλθουμε στην σκληράδα της Μακάμπι και να είμαστε πολύ κοντά στο παιχνίδι και να διεκδικήσουμε τη νίκη.

Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε τρομερή δουλειά, ήμασταν πολύ σκληροί στην άμυνα και πιο εύστοχοι στην επίθεση. Τρέξαμε περισσότερο στο δεύτερο κομμάτι του παιχνιδιού, γυρίσαμε στο παιχνίδι, δεν πήραμε τη νίκη, κρατάμε τα θετικά συμπεράσματα και θα δούμε αύριο τα λάθη μας».

Για το στυλ παιχνιδιού του Άρη: «Παρά το μικρό χρονικό διάστημα που είμαστε μαζί, δείχνουμε αυτό που θέλουμε να παίξουμε: γρήγορο και σύγχρονο στυλ, με πολύ υψηλή ένταση και μέρα με τη μέρα θα είμαστε καλύτεροι».

Για την επιστροφή του στον Άρη: «Είμαι πολύ χαρούμενος που γύρισα στην ομάδα και ελπίζω να βοηθήσω να πετύχει τους στόχους της. Κάθε μέρα θα δουλεύω για να πετύχουμε όσα θέλουμε στην ομάδα».

Για τον κόσμο στην Κύπρο: «Νιώθουμε σήμερα πως παίζαμε στην έδρα μας. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο και ελπίζω να τους δούμε μαζί μας και την Κυριακή».