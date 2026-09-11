Αποχώρησαν από το γήπεδο οι οπαδοί της ΑΕΚ σε ένδειξη διαμαρτυρίας! (vid)

Οι οπαδοί της ΑΕΚ αποχώρησαν από το γήπεδο της Ρόδου στο φιλικό με τον Παναθηναϊκό σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παραχώρηση της «Sunel Arena» στον Ολυμπιακό!

Οι φίλοι της ΑΕΚ κατά την διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στον τουρνουά της Ρόδου αποχώρησαν από το κλειστό της Καλλιθέας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παραχώρηση της «Sunel Arena» στον Ολυμπιακό.

Μάλιστα, να θυμίσουμε ότι οι οπαδοί της Ένωσης ύψωσαν πανό για την παραχώρηση του κλειστού των Άνω Λιοσίων κάνοντας λόγο για προδοσία.

Συγκεκριμένα έγραψαν στα δυο πανό: «Μάκη (σ.σ Αγγελόπουλος) έγινες εχθρός μας», «Εταιρεία το κατάντησες και σπίτι του εχθρού, η ιστορία γράφει προδότης του λαού»