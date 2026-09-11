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Έτσι επικράτησε της ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός (vid)

Μπάσκετ
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Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα της ΑΕΚ στην πρώτη μέρα του τουρνουά της Ρόδου.

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Έτσι επικράτησε της ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός (vid)