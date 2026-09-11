Φράι: «Δεν έχει ικανότητες σαν του Εμπίιντ ο Γιάννης»

Ο Τσάννινγκ Φράι σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τονίζοντας πως δεν έχει ικανότητες όπως αυτές που έχει ο Τζοέλ Εμπίιντ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν από τα πιο «καυτά» ονόματα στο ΝΒΑ το καλοκαίρι, καθώς όλοι περίμεναν να δουν σε ποια ομάδα θα συνέχιζε την καριέρα του. Τελικά, οι Μιλγουόκι Μπακς τον παραχώρησαν στους Μαϊάμι Χιτ.

Ο Τσάννινγκ Φράι μίλησε στο «Road Trippin Show» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον «Greek Freak». Τόνισε πως ο Giannis δεν μπορεί να προσαρμόσει το παιχνίδι του αν έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού και έφερε ως παράδειγμα τον Τζοέλ Εμπίιντ, υπογραμμίζοντας πως έχει περισσότερες ικανότητες από τον Έλληνα αστέρα.

«Ο Γιάννης είναι ένας δίμετρος running back. Τρέχει πάνω σου. Αν τραυματιστεί στον αστράγαλο, το γόνατο, το ισχίο, τον ώμο, δεν μπορεί να παίξει το παιχνίδι του.

Δεν έχει τις ικανότητες. Εννοώ να σουτάρει από μέση απόσταση, post-ups, τρίποντα για να το ισορροπήσει, όπως κάνει ο Τζοέλ Εμπίιντ. Ο Εμπίιντ όταν είναι τραυματίας, μπορεί απλά να σουτάρει fadeaways και να έχει 30 πόντους μέσο όρο. Ο Γιάννης δεν έχει αυτή την ικανότητα λόγω του σώματός του» ανέφερε.