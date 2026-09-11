Ηρακλής: Διπλό στη Ρουμανία με σούπερ Μέλβιν - Διάστρεμμα ο Χάτσον

Με τον Κλίβελαντ Μέλβιν να σκοράρει 27 πόντους ο Ηρακλής έκανε την ανατροπή στο τέλος και κέρδισε στη Ρουμανία τη Βαλτσέα με 87-82. Υπέστη διάστρεμμα και ο Τζέικομπ Χάτσον, δεν έπαιξε για τον ίδιο λόγο ο Τζέιλεν Λεκιού.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Ηρακλής για το παιχνίδι:

«Ο Ηρακλής επικράτησε της CS Valcea με 87-82 στον πρώτο του αγώνα, στο πλαίσιο του τουρνουά που διοργανώνει η ρουμάνικη ομάδα. Οι “κυανόλευκοι” θα αντιμετωπίσουν αύριο (12/09, 19:00) στο δεύτερο και τελευταίο τους παιχνίδι τη Borac Cacak.

Με τον Ηρακλή δεν αγωνίστηκε ο Jalen Lecque, εξαιτίας του προβλήματος τραυματισμού που αποκόμισε στον αστράγαλο του δεξιού του ποδιού στο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας

Ο Jacob Hutson υπέστη διάστρεμμα στον δεξιό αστράγαλο στις αρχές του τετάρτου δεκαλέπτου και αποχώρησε από τον αγώνα, χωρίς να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Ο Zoran Lukic επέλεξε στην αρχική πεντάδα τους Diarra, Μαστρογιαννόπουλο, Styles, Melvin και Hutson.

Ο Ηρακλής ξεκίνησε πολύ καλά το παιχνίδι και με σημείο αναφοράς μέσα στη ρακέτα τον Hutson προηγήθηκε με 1-9. Οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 9-11 και πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά με 19-18. Ο Melvin ήταν σταθερά καλός για τους “κυανόλευκους” που ανέκτησαν το προβάδισμα με 20-24, αλλά η ρουμάνικη ομάδα, πετυχαίνοντας επτά αναπάντητους πόντους έκλεισε το δεκάλεπτο μπροστά με 27-24.

Το σερί της CS Valcea έφτασε το 11-0 στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, με αποτέλεσμα να κάνει το 31-24. Ο Ηρακλής απάντησε με σερί 0-8, προσπερνώντας με 31-32 στο 13′. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Ο Melvin ήταν ο βασικός επιθετικός εκφραστής του Ηρακλή στο τελευταίο πεντάλεπτο, σημειώνοντας 19 πόντους συνολικά στο πρώτο ημίχρονο και οδήγησε τον Ηρακλή στο 43-46.

Με τρίποντο του Diarra, η ομάδα του Zoran Lukic αύξησε τη διαφορά στους έξι, 43-49, όμως οι Ρουμάνοι ισορρόπησαν την αναμέτρηση και προηγήθηκαν με 62-54, μετά τα μισά της τρίτης περιόδου. Ο Ηρακλής αντέδρασε μ’ ένα γρήγορο 0-6, πλησιάζοντας στο καλάθι, 62-60, πριν το 67-62 στο 30’.

Παρότι η “κυανόλευκη” ομάδα έχασε με τραυματισμό τον Hutson στα πρώτα λεπτά του τελευταίου δεκαλέπτου, βρήκε τις λύσεις, παίζοντας αναγκαστικά με χαμηλά σχήματα, με τον Melvin στη θέση του σέντερ και τον Σίλας ή τον Styles στη θέση “τέσσερα”. Ο Diarra έδωσε λύσεις επιθετικά και το 73-66 υπέρ των γηπεδούχων έγινε 75-76 στο 35’, με επιμέρους σκορ 2-10. Ο Σίλας έγραψε το 78-81 και ο Μαστρογιαννόπουλος έδωσε “αέρα” πόντων, 78-83 στον Ηρακλή στο 39’. Ο Thomas μείωσε με βολές σε 80-83 και ο Σίλας με τέσσερις πόντους διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα».

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 43-46, 67-62, 82-87

CS VALCEA 1924 (Αντώνης Κωνσταντινίδης): Tohatan 4, Coffey 7(1), Chambers 20(5), Rotaru 2, Casale 3, Ivory 11(2), Gordon 8, Roberson 5(1), Thomas 13(2), Uta 9.

ΗΡΑΚΛΗΣ: (Zoran Lukic): Κουκ 2, Melvin 27(2), Styles 8(2), Horchler 3, Diarra 15 (2 τρ., 8 ασ., 6 ριμ.), Hutson 15(1), Σλαφτσάκης 2, Σίλας 8, Αρνόκουρος 2, Μαστρογιαννόπουλος 5 (1 τρ., 5 ασ.), Σταυρακόπουλος.