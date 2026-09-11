Νέο μυθικό άλμα του Καραλή... νέα επικράτηση Ντουμπλάντις! (vid)

Στον τελικό του Ultimate Championship ο Καραλής πέρασε εκ νέου το 6.15, όμως δεν κατάφερε να ρίξει στο καναβάτσο τον μεγάλο Ντουμπλάντις.

Ο Εμμανουήλ Καραλής... έριξε στα σχοινιά τον Ντουμπλάντις, αλλά ο Σουηδός σούπερ σταρ είχε άλμα στα 6.20 και πήρε τη νίκη στο Ultimate Championship.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης είχε εξαιρετικό ξεκίνημα περνώντας με την πρώτη προσπάθεια τα 5.60μ, τα 5.80μ και τα 5.95μ.

Φτάνοντας στα 6.05μ. ο Εμμανουήλ δεν μπόρεσε να προσπεράσει στις δύο πρώτες προσπάθειες, με την δεύτερη κιόλας να συνοδεύεται από μία άτσαλη πτώση η οποία ευτυχώς δεν προκάλεσε κάποιον τραυματισμό. Παρότι βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, ο Καραλής πέρασε με την τρίτη προσπάθεια το 6.05μ και ήταν ο μόνος που συνέχισε πιο ψηλά μαζί με τον Ντουπλάντις.

Στα 6.15μ ο «Μανόλο» πραγματοποίησε ένα από τα καλύτερα άλματα της βραδιάς και ξεπέρασε τον πήχη με την πρώτη, με τον «Ζορμπά» να ακούγεται ξανά από τα ηχεία του σταδίου. Όμως ο Ντουπλάντις είχε απάντηση ανεβάζοντας τον πήχη στα 6.20μ.

Ο Καραλής είχε εξαιρετικό πρώτο άλμα αλλά, στην πτώση ακούμπησε τον πήχη με το στήθος, με εκείνον να πέφτει, στερώντας στον Έλληνα πρωταθλητή άλλο ένα σπουδαίο επίτευγμα, σε μία εξαιρετική χρονιά, καθώς να σημειωθεί αυτός ήταν ο τελευταίος φετινός αγώνα του «Μανόλο».

Αντίθετα, ο Ντουπλάντις πέρασε τα 6.20μ με την πρώτη προσπάθεια. Ο Καραλής αποφάσισε να αφήσει τις δύο προσπάθειες που του απέμεναν και μετέφερε τη «μάχη» στα 6.25μ, όπου τα τελευταία του 2 άλματα ήταν άστοχα.