Τιμές... σοκ για τον πρώτο ημιτελικό της Νέας Υόρκης

Ο αγώνας του Σάσα Ζβέρεφ με τον Καρέν Χατσάνοφ για τα ημιτελικά του US Open δεν είναι και τόσο «ελκυστικός» για τους Αμερικανούς φιλάθλους. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Βίκυ Γεωργάτου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρωί μπορούσες να βρεις εισιτήριο για τον αγώνα σε ιστοσελίδες μεταπώλησης με κάτω από 20 δολάρια, ενώ λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης στο επίσημο σάιτ το κόστος ήταν κάτω από 50 δολάρια!

Μειωμένο ήταν το ενδιαφέρον και από τα media, με τις δημοσιογραφικές θέσεις κατά τη διάρκεια του ματς μην είναι ούτε καν μισογεμάτες!

Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι ο 29χρονος Γερμανός δεν είναι πολύ αγαπητός από τον τύπο και τα αισθήματα μάλλον είναι αμοιβαία, αφού ούτε ο ίδιος παίκτης... τρελαίνεται για επαφές με τους δημοσιογράφους.

Τα φώτα, φυσικά, θα πέσουν απόψε στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης, με τους Αμερικανούς Μπεν Σέλτον και Φράνσις Τιάφοου να μονομαχούν για την πρώτη τους παρουσία σε τελικό major.