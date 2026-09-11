Φτιάχνει τις δομές του ο Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς, ο Φρανσίσκο με τον Μπάντιο μπήκαν αμέσως στο κλίμα ενώ από τους Ελληνες διακρίθηκε ο Μαντζούκας στη νίκη επί της ΑΕΚ με 78-56.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο πρώτο της ουσιαστικά φιλικό στην περίοδο της προετοιμασίας έδειξε τις βάσεις πάνω στις οποίες θα χτιστεί, με το κομμάτι της άμυνας να ξεχωρίζει με το «καλημέρα» και τον Σέρβο τεχνικό να χρησιμοποιεί σχήματα που έκαναν τη ζωή της ΑΕΚ δύσκολη.

Και οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν με απουσίες, αφού από τους «πράσινους» έλειπαν οι Κώστας Σλούκας, Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Μουσταφά Φαλ και Γιάννης Κουζέλογλου. Ενώ στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα δεν ήταν οι Δημήτρης Φλιώνης, Γκρεγκ Μπράουν, Ντέρικ Ουίλιαμς και Κισόν Φίζελ, με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ να έχει ενοχλήσεις στο πόδι στη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός με «όπλο» την άμυνα πάτησε το γκάζι στο φινάλε της πρώτης περιόδου και στη συνέχεια δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα στο πρώτο φιλικό στο τουρνουά της Ρόδου, για να φτάσει στην επικράτηση με το άνετο 78-56.

Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Ομπράντοβιτς ήταν ο Σίλβεν Φρανσίσκο με 13 πόντους, με τον Λευτέρη Μαντζούκα να προσθέτει άλλους 11 και τον Τζέριαν Γκραντ να έχει 10. Στους 9 ο Μπράνκου Μπάντιο και στους 8 ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Από την πλευρά της ΑΕΚ, πρωταγωνιστές ήταν οι Λούκας Λεκαβίτσιους και Γιώργος Τσαλμπούρης, που είχαν από 11 πόντους, με τον Τζόσεφ να προσθέτει άλλους 8.

Με «όπλο» την άμυνα στο προβάδισμα ο Παναθηναϊκός

Το παιχνίδι ξεκίνησε σε πιο χαλαρό τέμπο, αφού για τον Παναθηναϊκό ουσιαστικά ήταν το πρώτο φιλικό με το μεγαλύτερο μέρος των παικτών, με τη συμπλήρωση του τριλέπτου να βρίσκει το «τριφύλλι» μπροστά με 7-4 χάρη στους Μαντζούκα και Καλαϊτζάκη. Η ΑΕΚ βρήκε λύσεις δια χειρός Λεκαβίτσιους, που με 4 σερί πόντους και δίποντο του Τζόσεφ πέρασε μπροστά με 8-10 στο 5', με τον Φρανσίσκο στο 6' με καλάθι και φάουλ να απαντά για το 13-10. O Πίκνεϊ στο 8' μετά από επιθετικό ριμπάουντ έκανε το 13-12, με τον Μπάντιο στο 9' με 2/2 βολές να πηγαίνει τους «πράσινους» στο +5 (17-12). Ο Παναθηναϊκός πίεζε στην άμυνα σε υψηλό τέμπο με τον Φρανσίσκο μετά από κλέψιμο στον αιφνιδιασμό να γράφει το 19-12 και το δεκάλεπτο να κλείνει στο 22-17.

Τρομερό το «τριφύλλι» αμυντικό κομμάτι, Φρανσίσκο και Μπάντιο στην επίθεση

Ο Λεκαβίτσιους στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου με coast to coast μείωσε σε 22-19, με τον Μπόνγκα να απαντά με τρίποντο στο 12' για το 25-19. Η άμυνα του Παναθηναϊκού συνεχιζόταν, με 4 τάπες σε μία φάση, με τον Μπάντιο με νέο σουτ από την περιφέρεια στο 13' να πηγαίνει το «τριφύλλι» στο +9 (28-19), με τον Σενεγαλέζο γκαρντ στη συνέχεια να κάνει το 5ο κόψιμο των «πράσινων» σε μόλις 2:30 στο δεκάλεπτο! Ο Γκραντ στο 14' έφερε την πρώτη διψήφια διαφορά (30-19), με τον Γιαμπουσέλε στο 17' με ακόμα ένα τρίποντο να διαμορφώνει το 35-23. Η ΑΕΚ βρήκε τον τρόπο όμως και με τους Τζόσεφ και Κατσίβελη μείωσε σε 35-27 στο 18', με την ομάδα του Ζοτς αμέσως να ανεβάζει την πίεση στην άμυνα και με τον Μπάνιο (7π.) να πηγαίνει τη διαφορά και πάλι στους 12 (39-27) και το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 42-29.

Με τον Βαρβαρίτη να κλέβει την παράσταση στο +19 ο Παναθηναϊκός

Ο Φρανσίσκο με την έναρξη της τρίτης περιόδου έκανε το 44-29, με τον Μπόνγκα (2/2 τριπ.) στο 23' με τρίποντο να πηγαίνει τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά στο +16 (49-33) και το «τριφύλλι» να έχει πλέον τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης. Ο Φρανσίσκο στο 24' μετά από ακόμα ένα κλέψιμο με κάρφωμα έκανε το 51-36, με τον Ομπράντοβιτς να ρίχνει στο παρκέ και τον 16χρονο Βαρβαρίτη στο 26'. Ο Τσαλμπούρης με το πρώτο τρίποντο της ΑΕΚ στο παιχνίδι μείωσε σε 56-43, με την στιγμή του ματς όμως να έρχεται στο 28' όταν ο Βαρβαρίτης απάντησε με σουτ από την περιφέρεια και σήκωσε το γήπεδο στο πόδι για το 59-43! Με τον Λεσόρ να διαμορφώνει στο φινάλε του δεκαλέπτου το 62-43.

Εύκολα στη νίκη το «τριφύλλι»

Ο Γκραντ με την εκκίνηση της τέταρτης περιόδου έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά πάνω από τους 20 πόντους (64-43), με τον Μαντζούκα μετά από επιθετικό ριμπάουντ στο 32' να γράφει το 66-43. Ο Ομπράντοβιτς πλέον έπαιζε με 4 Έλληνες (Μωραΐτη, Καλαϊτζάκη, Βαρβαρίτη και Μήτογλου), μαζί με τον Χουάντσο, με τον Μήτογλου στο 33' με 2/2 βολές να διαμορφώνει το 68-45. Κάπου εκεί ο Παναθηναϊκός χαλάρωσε κάπως και η ΑΕΚ «έτρεξε» σερί 5-0 για να μειώσει σε 68-50 στο 35' με τρίποντο, με τον Ζοτς να καλεί άμεσα τάιμ άουτ. Ο Γιαμπουσέλε στο 36' με 2/2 βολές έκανε το 70-52, με τον Μαντζούκα μετά από ακόμα ένα επιθετικό ριμπάουντ να διαμορφώνει το 72-52 στο 37'. Το μόνο που απέμενε πλέον ήταν το τελικό αποτέλεσμα, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει εύκολα στη νίκη με το 78-56.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 42-29, 62-43, 78-56

Παναθηναϊκός (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 4, Φρανσίσκο 13, Μωραϊτης 2, Μπάντιο 9(1), Βαρβαρίτης 3(1), Γκραντ 10, Λεσόρ 6, Γιαμπουσέλε 8(1), Ερνανγκόμεθ 2, Μπόνγκα 6 (2), Μήτογλου 4, Μαντζούκας 11(1)

ΑΕΚ (Σάκοτα): Λαρεντζάκης 2, Μπάρτλεϊ 2, Κατσίβελης 7, Νόλεϊ 7, Τσαλμπούρης 11(1), Πίνκνεϊ 4, Τζόζεφ 8, Σκορδίλης 4, Λεκαβίτσιους 11(1).