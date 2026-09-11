Ίσως, το μεγαλύτερο γκολ στην ιστορία του ΠΑΟΚ (μέχρι το επόμενο)

Το μεγάλο όραμα δεκαετιών για την νέα Τούμπα είναι πλέον ένα βηματάκι πιο κοντά. Γράφει ο Σωτήρης Μήλιος…

Ο χρόνος είναι άυλος. Σχετικός. Και μπορεί τα ταξίδια στον χρόνο να μην αποτελούν (ακόμα) ρεαλιστική πραγματικότητα, αλλά τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει τον νου να τα υλοποιήσει.

Να, μέχρι πριν από μερικές ημέρες, ο οπαδός του ΠΑΟΚ προσπαθούσε να προστατευτεί με κάθε τρόπο από την μανία της φύσης και την καταιγίδα που έδερνε τα γέρικα τσιμέντα της Τούμπας στο παιχνίδι κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Κάποιοι επέλεξαν να μείνουν ημίγυμνοι από την μέση και πάνω και να τραγουδήσουν στην βροχή. Άλλοι προσπάθησαν να φτιάξουν αυτοσχέδια αδιάβροχα με νάιλον, με σακούλες, με ότι πατέντα μπορούσαν να σκαρφιστούν.

Και κάποιοι άλλοι, απλώς υπέμεναν στωικά. Η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ ήταν μεγαλύτερη από την υγρασία που νότιζε όλο τους το κορμί.

Σήμερα, όλοι μα όλοι, ταξιδεύουν νοερά στα τέλη του 2030, όταν και χρονολογείται πια το ευκταίο όνειρο δεκαετιών.

Αν όλα πάνε καλά, αν η οικοδομική άδεια που αναμένεται να κατατεθεί κοντά στα Χριστούγεννα εγκριθεί και οι εργασίες ξεκινήσουν το προσεχές καλοκαίρι, τότε περίπου 40 μήνες μετά την έναρξη των εργασιών (σύμφωνα με τα λόγια του Project Leader, Πάνο Παπαναστάση), ο ΠΑΟΚ θα έχει το δικό του στολίδι, το οποίο δεν θα μπορεί να διαπεράσει πια καμία σταγόνα βροχής.

“Ένα καμίνι με γεωμετρία”, “ένας πύρινος κρατήρας”, όπως ανέφερε παραστατικά η εκπρόσωπος του αρχιτεκτονικού γραφείου που έχει αναλάβει τον σχεδιασμό του!

Ένα υγρό όνειρο.

Ένα ποδοσφαιρικό μνημείο που είναι σχηματοποιείται / μορφοποιείται από την ταυτότητα του ΠΑΟΚ, της Θεσσαλονίκης, του μέσου οπαδού του.

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έλεγε ότι «Στην πολιτική υπάρχουν πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται, όπως και πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται».

Για πολύ καιρό, για εβδομάδες, μήνες, χρόνια, ο ΠΑΟΚ δούλευε μεθοδικά πίσω από τα φώτα, πίσω από κλειστές πόρτες, ένα από τα πιο απαιτητικά, σύνθετα και πολύπλοκα πρότζετκ: ένα νέο, σύγχρονο γήπεδο μέσα στον αστικό ιστό της πόλης, την συνέχεια της ιστορικής του έδρας.

Υπέμεινε κι αυτός στωικά την λάσπη, τις διαμαρτυρίες, τις προσβολές, συγκρότησε μία ομάδα εργασίας από 12 κορυφαία μελετητικά γραφεία και όταν είχε πια κάτι να πει, βγήκε μπροστά με μία εξωστρέφεια που τόσο έλειψε από τον κόσμο του.

Έχοντας βάλει πια όλα τα κομμάτια στη θέση τους, ήταν η ώρα να βγει να ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια για την πορεία της τεχνικής και μελετητικής προεργασίας, ενός εξαιρετικά σύνθετου έργου.

Μόνο τα ονόματα των εταιριών που βγήκαν επώνυμα να μιλήσουν για την πορεία των δικών τους προεργασιών, η Salfo, η Populus, η Buro Happold, η Γεωγνώση, εγγυώνται ό,τι τα πράγματα είναι πια κάτι παραπάνω από σοβαρά, όχι απλώς… μακέτες.

Έχοντας υπογράψει σύγχρονα ποδοσφαιρικά αριστουργήματα όπως τα νέα γήπεδα της Τότεναμ, της Έβερτον, το γήπεδο διαστημόπλοιο στην Ατλάντα, γήπεδα που φιλοξένησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ και θα φιλοξενήσουν αυτό της Σαουδικής Αραβίας, οι συγκεκριμένοι κολοσσοί συγχρονίζουν τον βηματισμό τους με ένα έργο εξαιρετικά σύνθετο.

Διότι, ο ΠΑΟΚ θέλει να συνδυάσει τον ρομαντισμό, το συναίσθημα, με την κορυφαία τεχνογνωσία και την κατασκευαστική αρτιότητα. Μία τεράστια πρόκληση

Ο Project Leader του έργου ξεκαθάρισε ότι έχουν ποσοτικοποιηθεί όλα τα πιθανά ρίσκα, έχουν ξεπεραστεί με επιτυχία ότι εμπόδια μπορούσαν να αφορούν γραφειοκρατικά ζητήματα, γεωλογικές μελέτες, εφορία αρχαιοτήτων. Όλα δείχνουν να μοιάζουν με μία μηχανή, στην οποία κάθε γρανάζι δείχνει αυτή την στιγμή καλά λαδωμένο.

Ο μέσος οπαδός του ΠΑΟΚ είναι σχεδόν σίγουρο ότι έκλεισε για λίγο τα μάτια και φαντάστηκε τον εαυτό του σε αυτό το μαγικό Fan Wall των 8.700 θεατών που θα είναι ο πυρήνας της ηχητικής ηχορύπανσης της Νέας Τούμπας.

Θα φαντασιώθηκε τον εαυτό του να περνάει από την υπογειοποιημένη Κλεάνθους, να βολτάρει στο ψηφιοποιημένο μουσείο, την μπουτίκ, τα εκσυγχρονισμένα μαγαζιά εστίασης, αυτή την νέα γειτονιά που θα δημιουργηθεί από την διπλή ανάπλαση της περιοχής.

Θα ονειρεύτηκε τον εαυτό του σε ένα άνετο, μοντέρνο καρεκλάκι, σε μία κάθετη εξέδρα που θα κόβει την ανάσα και σε ένα γήπεδο που θα προσφέρει όλες τις σύγχρονες ανέσεις υγιεινής, αλλά και πολυτέλειας, που τόσο έχει στερηθεί.

Ένα νοερό ταξίδι που ξεκίνησε και δεν πρόκειται να σταματήσει, μέχρι ο ΠΑΟΚ να κόψει την κορδέλα στο νέο του σπίτι.

Ίσως τώρα να βγάζει νόημα γιατί αυτός ο μελετητικός και τεχνικός σχεδιασμός της Νέας Τούμπας βαφτίστηκε ως “Φωλιά του αετού”.

Η φωλιά είναι ένα καταφύγιο από τις καιρικές συνθήκες, μα συνάμα και ένα ζεστό σπιτικό. Είναι το μέρος αναπαραγωγής, μα συνάμα και ένα μέρος που χτίστηκε μεθοδικά, με κόπο, σχέδιο, υπομονή, αγάπη.

Ο ΠΑΟΚ κινείται πια βάσει χρονοδιαγραμμάτων. Τίποτα δεν φαίνεται να αφήνεται στην τύχη. Υπάρχει πια η δέσμευση ότι ακόμα και εντός του μήνα θα υπάρξει νέα ενημέρωση για το χρηματοδοτικό πλάνο του έργου, τον προϋπολογισμό, τις ρήτρες.

Συνάμα και μία έκπληξη. Ίσως και η πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα της Νέας Τούμπας. Τα πάντα φαίνεται πως παίρνουν τον δρόμο τους, προς την τελική υλοποίηση.

Η σύγχρονη γενιά οπαδών του ΠΑΟΚ είναι μία ευλογημένη γενιά. Βίωσε την πιο πετυχημένη αγωνιστική περίοδο στην ιστορία του συλλόγου. Συνάμα, όλα δείχνουν ότι θα ζήσει την μετάβαση του σε μία νέα σύγχρονη εποχή, με ένα σύγχρονο, πολυτελές γήπεδο, που όπως ειπώθηκε δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα από οποιοδήποτε στην Ευρώπη.

Για έναν οπαδό που μέχρι πριν 10 μέρες έψαχνε τρόπο να μην γίνει μούσκεμα από την βροχή και ο οποίος έπρεπε να βιώσει μία μικρή Οδύσσεια για να κάνει την ανάγκη του ή να πάρει έναν καφέ είναι μία στιγμή που δεν μπορεί να διαχειριστεί εύκολα σε συναισθηματικό επίπεδο.

Ο Νίκος Γκάλης λίγο μετά τον θρυλικό προημιτελικό με την Ιταλία στο Ευρωμπάσκετ του ’87 είπε προφητικά ότι εκείνη η νίκη ήταν η μεγαλύτερη της καριέρας του. Μέχρι την επόμενη.

Έτσι και το σημερινό πιθανώς και να ήταν το σημαντικότερο γκολ στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

Μέχρι το επόμενο…