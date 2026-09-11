Με τον Φράνκο Μασταντουόνο να πετυχαίνει χατ-τρικ, η Φιορεντίνα έκανε εκτός έδρας ανατροπή κόντρα στην Βενέτσια (2-4).

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον, δανεικό από την Ρεάλ Μαδρίτης, Φράνκο Μασταντουόνο, οι Viola επικράτησαν εκτός έδρας της Βενέτσια (2-4) και πήραν την πρώτη τους νίκη στη φετινή Serie A. Η ομάδα του Φάμπιο Γκρόσο δέχθηκε και πάλι 2+ γκολ και έφτασε τα 11 παθητικό σε 4 αγωνιστικές όμως χάρη στον Αργεντινό μεσοεπιθετικό πήρε το πρώτο τρίποντο και ξεκόλλησε από τον πάτο της βαθμολογίας. Αντίθετα, χωρίς βαθμό παρέμειναν οι νεοφώτιστοι.

Ο Άνταμς άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους και ο Μασταντουόνο γύρισε το ματς με δύο γκολ σε ένα λεπτό (29’, 30’). Στο 66’ ο Πελεγκρίνο ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 1-3 και στο 84’ ο Αργεντινός ολοκλήρωσε το χατ-τρικ (1-4). Το τελικό 2-4 διαμόρφωσε στο 86’ ο Αϊνό για τους γηπεδούχους.