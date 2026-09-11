Σκόραρε για δεύτερο σερί ματς ο Μαυροπάνος (vid)

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος έχει πάρει... φόρα, σημειώνοντας γκολ για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι της Γούεστ Χαμ στην Championship.

Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός, πήρε φανέλα βασικού και στην αναμέτρηση των «σφυριών» με την Ρέξαμ και στο 48ο λεπτό, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μπόουεν, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά.

Ο Μαυροπάνος έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά την φετινή σεζόν, αφού σε έξι αναμετρήσεις της Championship έχει σκοράρει τρία γκολ για την Γουέστ Χαμ, αποτελώντας και τον στυλοβάτη της άμυνας των «σφυριών».