Κορυφή για Ρεν, προβληματισμός για Μαρσέιγ

Σπουδαία νίκη πανηγύρισε η Ρεν, που επικράτησ εμε 1-0 της Μαρσέιγ, ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της Ligue 1 και άφησε πολύ χαμηλά τους Μασσαλούς.

Ακόμα μία απώλεια για τη Μαρσέιγ, που έχασε 1-0 από τη Ρεν στον εναρκτήριο αγώνα της 4ης ημέρας στη Γαλλία. Ο Αντριάν Τομασόν στο 52΄ πέτυχε το μοναδικό γκολ για τους γηπεδούχους που πάτησαν, έστω και προσωρινά, στην κορυφή, ενώ η Μαρσέιγ παραμένει στους 3 βαθμούς με μία νίκη και τρεις ήττες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Ligue 1:

Παρασκευή 11/9

Ρεν-Μαρσέιγ 1-0

Σάββατο 12/9

18:15 Στρασμπούρ-Μονακό

21:45 Οσέρ-Νις

21:45 Χάβρη-Ανζέ

21:45 Λοριάν-Τουλούζ

21:45 Παρί FC-Λιόν

Κυριακή 13/9

16:00 Λιλ-Τρουά

18:15 Λε Μαν-Λανς

21:45 Μπρεστ-Παρί Σεν Ζερμέν