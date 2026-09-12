Κορυφή για Ρεν, προβληματισμός για Μαρσέιγ

Ακόμα μία απώλεια για τη Μαρσέιγ, που έχασε 1-0 από τη Ρεν στον εναρκτήριο αγώνα της 4ης ημέρας στη Γαλλία. Ο Αντριάν Τομασόν στο 52΄ πέτυχε το μοναδικό γκολ για τους γηπεδούχους που πάτησαν, έστω και προσωρινά, στην κορυφή, ενώ η Μαρσέιγ παραμένει στους 3 βαθμούς με μία νίκη και τρεις ήττες.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Ligue 1:
Παρασκευή 11/9
Ρεν-Μαρσέιγ 1-0
Σάββατο 12/9
18:15 Στρασμπούρ-Μονακό
21:45 Οσέρ-Νις
21:45 Χάβρη-Ανζέ
21:45 Λοριάν-Τουλούζ
21:45 Παρί FC-Λιόν
Κυριακή 13/9
16:00 Λιλ-Τρουά
18:15 Λε Μαν-Λανς
21:45 Μπρεστ-Παρί Σεν Ζερμέν