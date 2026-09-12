Χτενίζει την αγορά για σέντερ ο Παναθηναϊκός!

Οι συνεχείς τραυματισμοί έχουν βάλει πρόβλημα στον Παναθηναϊκό που κοιτάζει στην αγορά για έναν σέντερ που θα μπορεί να του δώσει κάποια ποιοτικά λεπτά.

Η Magic Euroleague του SDNA, είχε για ακόμη μια φορά αποκαλύψει, αφού όπως ειπώθηκε στην εκπομπή, οι άνθρωποι του Τριφυλλιού, σκανάρουν την αγορά για την αναζήτηση σέντερ.

Οι πολλοί τραυματισμοί στην θέση έχουν βάλει πρόβλημα στους «πράσινους», που πλέον χτενίζουν την αγορά, προκειμένου να βρουν τον παίκτη στην θέση «5», που θα μπορέσει να δώσει στην ομάδα κάποια ποιοτικά λεπτά.

Δεδομένου ότι πλησιάζει και η έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, οι άνθρωποι του Τριφυλλιού έχουν ανοιχτές τις κεραίες τους και ξεψαχνίζουν την αγορά για την ενίσχυση με σέντερ που θα καλύψει τα κενά που έχουν δημιουργηθεί.