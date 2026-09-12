Η άρτια παρουσίαση, η πολυτέλεια Μπάνζα και ο «ιδιαίτερος» ορισμός

Το σημαντικό στις εξαγγελίες, είναι να είσαι μέσα στους χρόνους σου και στην ουσία. Ο ΠΑΟΚ όλα δείχνουν πως αυτή τη φορά δεν καθυστερεί. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας.

Το νέο γήπεδο δεν είναι πλέον ένα επικοινωνιακό μαξιλαράκι. Αυτό φάνηκε στη σημερινή παρουσίαση, αλλά και νωρίτερα. Κυρίως στη συμφωνία – εξαγγελία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, όταν και κλείδωσε πως ο ΠΑΟΚ θα λάβει ότι και οι υπόλοιποι για να αποκτήσει το στολίδι του, αλλά και έναν ουσιαστικό λόγο ανάπτυξης εσόδων, δημιουργίας μεγαλύτερων μπάτζετ και πάνω απ όλα ενίσχυσης της εμπειρίας του κοινού του.

Εντάξει εμείς οι μεσήλικες, μπορεί και να γουστάραμε να διαβάζουμε στον τοίχο «Νίκο πήδα την Έφη γιατί χανόμαστε», όμως οι νέες γενιές έχουν παραστάσεις από ευρωπαϊκά γήπεδα, έχουν απαιτήσεις. Και το κλαμπ έχει ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε της αναβάθμισης των υποδομών του.

Η σημερινή παρουσίαση ήταν άρτια, έδωσε μία σοβαρή εικόνα του έργου, εξήγησε εμμέσως την πολυπλοκότητά του και πάμε παρακάτω. Όλες οι φωνές παρουσιάζουν τις ίδιες ημερομηνίες για έκδοση οικοδομικής άδειας και έναρξης του έργου. Ο ΠΑΟΚ μέχρι το 2031, θα έχει το γήπεδό που του αξίζει.

Προφανώς η συγχρηματοδότηση που αναφέρει η κυβέρνηση, είναι μία σοβαρή βοήθεια στην επένδυση του Ιβάν Σαββίδη. Όμως είναι και μία ανάγκη της ευρύτερης περιοχής. Η Τούμπα ως Δήμος Θεσσαλονίκης, έχει ανάγκη χώρους σαν αυτούς που πάνε να διαμορφωθούν. Και το σημείο του γηπέδου σήμερα, είναι μία άχαρη αλάνα που δεν προσφέρει τίποτα σε σχέση με αυτό που θα προσφέρει μελλοντικά.

Και δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής, είναι και πρακτικό, όπως οι θέσεις πάρκινγκ για παράδειγμα στην πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Αφήνοντας την παρουσίαση του πρότζεκτ «Φωλιά του Δικεφάλου Αετού», ας πιάσουμε το αγωνιστικό. Ήρθε ο Σιμόν Μπάνζα, ένας φορ που δεν είχαμε σε επίπεδο χαρακτηριστικών ποτέ. Και δεν υπερβάλω καθόλου.

Το αν θα πιάσει, το αν θα μπορέσει να προσαρμοστεί, το αν ο ΠΑΟΚ γίνει ομάδα σε αυτή τη μετάβασή του για να τον αναδείξει, είναι κάτι που δεν το γνωρίζει κανείς. Αλλά ο Μπάνζα, προφανώς και έχει το πακέτο. Όγκος, δύναμη, καλή τεχνική, καλή ταχύτητα, άψογη σύνδεση με τους μέσους, φωτιά μέσα στη αντίπαλη περιοχή και οψιόν αγοράς διαχειρίσιμη.

Για μένα απομένει άλλη μία μεταγραφή, γιατί παρουσιάστηκε μία ευκαιρία αγοράς σε θέση που το ερχόμενο καλοκαίρι θα χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το ρόστερ. Στα στόπερ.

Η περίπτωση που είναι διαθέσιμη προσωπικά θα την κοστολογούσα στα πέντε εκατομμύρια ευρώ, αλλά σήμερα για λόγους πρακτικούς και σχέσης με το κλαμπ του, δεν θα ξεπεράσει το ένα εκατ. Και η ηλικία είναι παραγωγική. Νομίζω πως ο ΠΑΟΚ θα την κάνει αυτή τη μεταγραφή.

Γενικά, οι τελευταίες πέντε είναι καλές και έχουν δύο κοινά χαρακτηριστικά. Όγκος, δύναμη. Οι Εντιαγιέ, Ούγκρεσιτς, Ντιέγκο Κόστα, Γιάκιτς και Μπάνζα είναι μία πεντάδα ικανών να αλλάξει την ταυτότητα του μαλθακού που δείχνει να είναι ο ΠΑΟΚ αυτή τη περίοδο.

Ο αγώνας που έρχεται μάλιστα, εκτιμώ πως τους τρεις με τέσσερις θα τους βρει στην ενδεκάδα. Οι Εντιαγιέ, Ντιέγκο Κόστα και Γιάκιτς, στα μάτια μου είναι σίγουροι. Ο Ούγκρεσιτς ίσως περιμένει πιο πίσω για να ξεκινήσει ο πολύπειρος σε παιχνίδια με τον Άρη Πέλκας.

Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται απέναντι στον Άρη και αυτό είναι γεγονός, είναι όμως και λογικό. Η δυναμική του Άρη, τον καθιστά την καλύτερη ομάδα που έρχεται στη Τούμπα για να κλέψει κάτι. Άρα όταν είσαι όντως καλή ομάδα και δεν έχει υποχρέωση ρίσκου, αυτό σε κάνει ακόμα πιο επικίνδυνο.

Ο ορισμός του Ιταλού Κολόμπο πως τον λένε, είναι λιγουλάκι ύποπτος. Ο τύπος αυτός, είναι ο αγαπημένος του Βαλέρι που λέγεται πως αγαπά ο Ολυμπιακός. Με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, προφανώς και δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη και ειδικά στα παιχνίδια με τον Άρη, αυτός που θα σφυρίξει θα πρέπει να έχει στο μυαλό του πως μία ομάδα παίζει και η άλλη προσπαθεί να μην…

Θα καταλάβουμε βέβαια αν με τον τρόπο του θα ευνοήσει το μη παιχνίδι.