Βεζένκοφ: «Δεν είμαι στο 100%, όμως πρέπει να αγωνιστώ - Δεν μου αρέσει να με ενοχλεί κάτι»

Ο Σάσα Βεζένκοφ μετά την φιλική αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, μίλησε για τις ενοχλήσεις που έχει στον αγκώνα, τονίζοντας ότι πρέπει να διαχειριστεί τον τραυματισμό του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν είμαι στο 100%. Το δουλεύουμε (σσ. το θέμα στον αγκώνα), αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ώρα για προπόνηση ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να αγωνιστώ με αυτό. Δεν μ’αρέσει να ενοχλεί κάτι, αλλά είναι μέρος του αθλητισμού.



Από την άλλη, νομίζω δεν ήμασταν καλοί σήμερα, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι. Όμως θεωρώ ότι μέσα από τις λίγες προπονήσεις που έχουμε, μέσα από τα παιχνίδια, είναι χρέος μας να βελτιωθούμε και να βρούμε τη χημεία μας όσον το δυνατό πιο γρήγορα.



Αυτά τα φιλικά χρειαζόμαστε, με ομάδες που έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους στόχους με τους δικούς μας, γιατί την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε τα επίσημα παιχνίδια, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό.



Μ’ αρέσει να παίζω στην Κύπρο. Είναι οι φίλοι μου και η οικογένειά μου εδώ. Έχω μεγαλώσει εδώ. Είναι ξεχωριστό και πάντα όταν ερχόμαστε εδώ είναι πιο ιδιαίτερο».