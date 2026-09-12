Έτοιμος για δεύτερο major τίτλο ο Ζβέρεφ! (vid)

Ο Σάσα Ζβέρεφ έκανε το... καθήκον του απέναντι στον Καρέν Χατσάνοφ και πέρασε για δεύτερο φορά στον τελικό του US Open. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

Έχοντας πλέον ανεβάσει ταχύτητα στη διοργάνωση, ο Νο.2 τενίστας στον κόσμο ξεπέρασε το εμπόδιο του 30χρονου Ρώσου (Νο.50) με 6-3, 7-6(7), 7-6(6) και δείχνει πραγματικά έτοιμος να κερδίσει τον δεύτερο Grand Slam τίτλο του, λίγους μήνες μετά τον θρίαμβο στο Παρίσι.

Ο 29χρονος Γερμανός δεν έχει συναντήσει και τα υψηλότερα εμπόδια στον δρόμο του, όμως στον τελικό τα πράγματα δυσκολεύουν, αφού θα τεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του βραδινού αγώνα (02.00) ανάμεσα στον Φράνσις Τιάφοου και τον Μπεν Σέλτον.

Όχι ότι έκανε περίπατο σήμερα, καθώς υπήρχαν στιγμές που ο Χατσάνοφ ήταν απειλητικός αν και δεν ήταν αποτελεσματικός όταν έπρεπε.

Στο πρώτο σετ, ο Ζβέρεφ πέτυχε το καθοριστικό μπρέικ στο όγδοο γκέιμ (5-3) και στη συνέχεια «καθάρισε» με το σερβίς του, βάζοντας βάσεις πρόκρισης.

Στο δεύτερο σετ, ωστόσο, έγινε μεγαλύτερη μάχη, με τον Ζβέρεφ να χάνει το αρχικό του προβάδισμα με μπρέικ και να κινδυνεύει και στο έκτο γκέιμ, όπου ο Χατσάνοφ έχασε μπρέικ πόιντ.

Το σετ κρίθηκε τελικά σε ένα 14λεπτο τάι μπρέικ, όπου ο τενίστας από το Αμβούργο επέστρεψε από το 3-5 και κατάφερε να «γράψει» το 2-0 στο τρίτο σετ πόιντ του μετά από ένα φοβερό ράλι 34 χτυπημάτων.

Στο τρίτο σετ οι δύο παίκτες κράτησαν το σερβίς τους, οπότε οδηγήθηκαν σε τάι μπρέικ, με τον Χατσάνοφ να προηγείται 4-1 με δύο μίνι μπρέικ. Ο Ζβέρεφ πήρε άμεσα το ένα πίσω μειώνοντας σε 2-4, όμως βρέθηκε αντιμέτωπος με διπλό σετ πόιντ στη συνέχεια.

Εκεί ήταν, όμως, που «λύγισε» ο Χατσάνοφ και φάνηκε κατώτερος των περιστάσεων, δίνοντας στον Ζβέρεφ την ευκαιρία να φέρει τα πάνω-κάτω και να ισοφαρίσει σε 6-6.

Με ένα εξαιρετικό σερβίς εκείνος βρέθηκε με το πρώτο του ματς πόιντ και αμέσως μετά έκλεισε τον αγώνα με ένα ακόμα λάθος από τον αντίπαλό του, μετά από συνολική προσπάθεια διάρκειας 2 ωρών και 57 λεπτών.

Aξίζει να σημειωθεί ότι απέναντι στον Σέλτον το ρεκόρ του είναι 5-0, ενώ κόντρα στον Τιάφοου έχει εννιά νίκες σε δέκα αγώνες!

Είχε παίξει για τον τίτλο στη Νέα Υόρκη και το 2020 (ηττήθηκε από τον Ντόμινικ Τιμ) και συνολικά αυτός είναι ο έκτος του major τελικός (τρίτος διαδοχικός).