Ανεβαίνει η Σεβίλλη, «καταρρέει» η Βαλένθια

Η Σεβίλλη συνεχίζει την ανοδική της πορεία, αφού επικράτησε με 1-0 της Βαλένθια που εξακολουθεί να «υποφέρει» στο ξεκίνημα της La Liga.

Μετά από δύο σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα, η Σεβίλη επέστρεψε στα «τρίποντα», καθώς νίκησε τη Βαλένθια με 1-0 στο “Σάντσεθ Πιθχουάν” στο εναρκτήριο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της LaLiga και ανεβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας, όπου βρίσκεται και η Αλαβές (10 βαθμοί) με έναν αγώνα λιγότερο.

Το τέρμα που έκρινε την αναμέτρηση, αφήνοντας στην τελευταία θέση της LaLiga τη Βαλένθια, σημείωσε στο 81′ ο Ιγκλέσιας. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ήταν ξανά βασικός για τους Σεβιγιάνους, πραγματοποιώντας άλλη μία μεστή εμφάνιση.