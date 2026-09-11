Με τον Βεζένκοφ να σκοράρει τους έξι τελευταίους πόντους και τον Μοντέρο να βγάζει δύο σπουδαίες άμυνες στο φινάλε, ο Ολυμπιακός κέρδισε ξανά τον Ερυθρό Αστέρα (89-87) στην Κύπρο, όπως πριν μερικές ημέρες στον τελικό του τουρνουά της Κρήτης.

Με σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του και ψάχνοντας να βρει σταθερότητα στην απόδοσή του, ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Ερυθρού Αστέρα στα δύο τελευταία λεπτά, κάνοντας την ανατροπή. Πλέον, κοιτάει μπροστά του το επόμενο δυνατό φιλικό κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ (13/9, 18:00) στο δεύτερο ματς των δύο ομάδων στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στη Λευκωσία.

Για τον Ολυμπιακό δεν αγωνίστηκαν οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κώστας Παπανικολάου, όμως ο Σάσα Βεζένκοφ στο πρώτο του φετινό φιλικό ήταν ο κορυφαίος. Ο Βούλγαρος άσος τελείωσε το παιχνίδι με 22 πόντους (6/8διπ., 1/6τρ., 7/9β.), με τον Εβάν Φουρνιέ να ακολουθεί με 16 πόντους (2/6τρ.), Διψήφιοι και οι Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ (11π.), Κόρι Τζόσεφ (10π.), ενώ ο Ζαν Μοντέρο είχε 8 πόντους.

Για τον Ερυθρό Αστέρα πρώτοι σκόρερ ήταν οι Τσίμα Μονέκε και Τζόρνταν Νουόρα με 17 πόντους έκαστος, ενώ ο Τζόναθαν Μότλεϊ πρόσθεσε 15.

Φρενήρης ρυθμός και σερβικό προβάδισμα δια χειρός Μονέκε

Με τον Μοντέρο στο αρχικό σχήμα και τον Βεζένκοφ να επιστρέφει στην δράση ξεκίνησε την αναμέτρηση ο Ολυμπιακός, με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να βγάζουν ένταση στο παιχνίδι τους. Ο Μοντέρο βρήκε με το «καλημέρα» ρυθμό από τα 6.75μ. (2/2τρ. 6π.) για το +4 των «ερυθρολεύκων» (9-5), με τον Ερυθρό να απαντά άμεσα με σερί 6-0 για να πάρει κεφάλι στο σκορ (9-11 στο 3’). Το ματς είχε γρήγορο ρυθμό, με τους Πειραιώτες να βρίσκουν σκορ μέσα από την ρακέτα (15-13 στο 15’), ωστόσο δεν έβγαζαν την ίδια ένταση στην άμυνα, με την σερβική ομάδα να «τρέχει» το γήπεδο (16-17 στο 6’). Ο Βεζένκοφ έγινε ο πρώτος διψήφιος στο παιχνίδι (10π.) την ώρα που ο Τσίμα Μονέκε είχε πάρει «φωτιά» από τα 6.75μ. (3/4τρ. 11π.) για το +7 της ομάδας του Ιμπόν Ναβάρο. Ο ΜακΙντάιρ μείωσε με τρίποντο στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (25-29), με τον Ολυμπιακό να πρέπει να ανεβάσει την πίεση του στο αμυντικό κομμάτι.

Έδωσαν λύσεις Φουρνιέ, ΜακΙντάιρ πήρε κεφάλι ο Ολυμπιακός παρά την κακή του άμυνα

Ο Ερυθρός Αστέρας εκτελούσε με φοβερά ποσοστά από τα 6.75 (7/10τρ.), με τους Μονέκε και Μότλεϊ να γράφουν το 27-34. Ο Κράμερ με 3/3β. έδωσε την μέγιστη τιμή στην διαφορά (+9, 27-36 στο 12’), με τον Ολυμπιακό να ανεβάζει την ένταση του στην άμυνα τρέχοντας σερί 8-0, μειώνοντας στο πόντο (35-36 στο 14’). Ο ΜακΙντάιρ έδωσε επιθετικές λύσεις, με την σερβική ομάδα να ελέγχει τον ρυθμό, διατηρώντας παράλληλα το προβάδισμα στο σκορ (39-43 στο 16’). Ο Πλώτας έδωσε σκορ με την είσοδο του (4π.), ο Νουόρα άνοιγε εξαιρετικά τον αιφνιδιασμό για την ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο (10π.) για το +7 (42-49 στο 17’). Ο Φουρνιέ πήρε πρωτοβουλίες επιθετικά, βρίσκοντας σκορ μέσα από το καλάθι, με το Ουόρντ να βάζει ύστερα από αρκετή ώρα τον Ολυμπιακό (54-53 στο 19’). Το τέλος του πρώτου μέρους βρήκε τους «ερυθρόλευκους» στο +1 (56-55), σε ένα παιχνίδι με φρενήρη ρυθμό με τις άμυνες να μην κυριαρχούν.

Όλα μέσα ο Αστέρας και ξανά στο… κυνήγι ο Ολυμπιακός

Mε τρίποντο του Μοτλεϊ μπήκε ο Ερυθρός Αστέρας στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Ερυθρό να παίρνει ξανά τα ηνία στο σκορ (58-61 στο 22’). Οι παίκτες του Ιμπόν Ναβάρο συνέχιζαν να εκτελούν με εξαιρετικά ποσοστά από τα 6.75μ. (11/19τρ.), γεγονός που τους βοηθούσε να ελέγξουν τον ρυθμό στο ματς. Κάρτερ και Νουόρα συνέχιζαν να «πυροβολούν» από μακριά (13/21τρ.) για το +8 του Ερυθρού (64-72 στο 26’), με την σερβική ομάδα να κάνει ότι θέλει στην επίθεση. Ένα μικρό σερί από ΜακΙντάιρ και Φουρνιέ έφεραν τον Ολυμπιακό κοντά (68-72), με το τρίτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 71-76.

Το γύρισαν Βεζένκοφ και Μοντέρο

Το τρίποντο του Μόντριτς έδωσε ξανά αέρα 8 πόντων στην ομάδα του (71-79), όμως ο Ολυμπιακός έδειξε ξανά αντίδραση. Με πρωτεργάτη τον Τζόσεφ, ο οποίος πέτυχε πέντε μαζεμένους πόντους, οι ερυθρόλευκοι μείωσαν στον πόντο (79-80 στο 35’), αλλά ο Τζόουνς κρατούσε μπροστά τον Ερυθρό Αστέρα (81-85). Μπαίνοντας στο τελευταίο δίλεπτο της αναμέτρησης (83-87) ο Ουόρντ σπατάλησε την ευκαιρία να μειώσει, χάνοντας ένα ζευγάρι βολών, όμως μετά το λάθος του Μονέκε, ο Βεζένκοφ με γκολ-φάουλ έκανε το 86-87 (39’). Με υπερπροσπάθεια ο Μοντέρο έκλεψε από τον Μότλεϊ και στο transition ο Βεζένκοφ μετά από πέντε άστοχα τρίποντα, έβαλε το κρίσιμο για το 89-87 στα 36’’ πριν το φινάλε. Μπόλντγουιν και Νουόρα αστόχησαν για τρεις από τα 6,75μ. και στα 8’’ ο Μοντέρο έπαιξε νέα καλή άμυνα πάνω στον Τζόουνς και στα 0,9’’ ο Μπόλντγουιν αστόχησε στο τρίποντο για τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 56-55, 71-76, 89-87

Αναλυτικά τα στατιστικά της φιλικής αναμέτρησης.