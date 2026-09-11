Η Τσέλσι «έδεσε» με νέο συμβόλαιο τον Νέτο έως το 2032

Η Τσέλσι επέκτεινε τη συνεργασία της με τον Πέδρο Νέτο, καθώς ο Πορτογάλος εξτρέμ υπέγραψε νέο συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο «Στάμφορντ Μπριτζ» μέχρι το 2032.

Ο 26χρονος διεθνής άσος αποκτήθηκε από τους «μπλε» πριν από δύο χρόνια και έκτοτε έχει καταγράψει 108 συμμετοχές, με τη συνολική συγκομιδή του να ανέρχεται σε 40 γκολ και ασίστ.

Ο Νέτο αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι στις επιτυχίες της Τσέλσι το 2025, όταν η ομάδα κατέκτησε το Conference League και το FIFA Club World Cup. Μάλιστα, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων σημείωσε τρία γκολ.

Η φετινή σεζόν έχει ξεκινήσει επίσης θετικά για τον Πορτογάλο, ο οποίος έχει ήδη βρει δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα. Το τελευταίο του γκολ ήρθε την Τετάρτη (9/9), όταν με ένα εντυπωσιακό τελείωμα ολοκλήρωσε την ανατροπή της Τσέλσι απέναντι στη Λιντς για το Carabao Cup.

«Είναι μια απίστευτη στιγμή. Από την πρώτη ημέρα που ήρθα εδώ, αισθάνθηκα ότι οι άνθρωποι του συλλόγου με βοήθησαν πάρα πολύ. Νιώθω σαν να είμαι στο σπίτι μου και θέλω να πετύχω ακόμη περισσότερα πράγματα εδώ», δήλωσε ο Νέτο μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου.