Η Σάλκε πέρασε με 3-1 από το Βερολίνο απέναντι στην τοπική Ουνιόν, φθάνοντας τους 4 βαθμούς μία εβδομάδα μετά το 0-0 με την Μπάγερν Μονάχου και αφήνοντας στον πόντο τους πρωτευουσιάνους, ύστερα από τρεις αγωνιστικές στο γερμανικό πρωτάθλημα.
Ο Γκόσενς έγραψε το 0-1 στο 25' παρά την απώλεια του τραυματία Ντέγιαν Λιούμπισιτς, αδερφός του Ρόμπερτ, τέσσερα λεπτά νωρίτερα. Το 0-2 διαμορφώθηκε από τον Αουσίς στην έναρξη του β' μέρους (46'), σε ένα ματς με μοιρασμένες τελικές (21/8 - 19/10).
Η Σάλκε είχε τις σπουδαιότερες πριν το φινάλε, όμως η κατοχή 68-32% και η επιμονή, λίγο έλειψαν να δικαιώσουν την Ουνιόν! Ο Σκάρκε μείωσε σε 1-2 στο 90'+6, ο Κάριους τον εμπόδισε για το 2-2, στο 90'+10 ο Ρότε αστόχησε και τελικά, ο Βέμπερ σκόραρε για το 1-3!
🎥هدف يونيون برلين الاول عن طريق تيم سكاركا #FCUS04 pic.twitter.com/Wwco7wvyvN— BUNDESLIGA ZONE (@BUNDZONE) September 11, 2026
🚨 Wober finds the net! Schalke extends their lead!— goalpostFC (@GoalpostFC) September 11, 2026
Union Berlin 1-3 Schalke.#Bundesliga #FCUS04pic.twitter.com/ag9UUeSfOs
‼️ AUSWÄRTSSIEG ‼️— FC Schalke 04 (@s04) September 11, 2026
⏱️ 90' | #FCUS04 1:3 | #S04 pic.twitter.com/I6vccYLIBP