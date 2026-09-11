«Τρίποντο» για τους «Βασιλικούς Μπλε» στην Bundesliga μετά τις 5 Μαΐου 2023, σεζόν που είχαν υποβιβαστεί ως 17οι.

Η Σάλκε πέρασε με 3-1 από το Βερολίνο απέναντι στην τοπική Ουνιόν, φθάνοντας τους 4 βαθμούς μία εβδομάδα μετά το 0-0 με την Μπάγερν Μονάχου και αφήνοντας στον πόντο τους πρωτευουσιάνους, ύστερα από τρεις αγωνιστικές στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Ο Γκόσενς έγραψε το 0-1 στο 25' παρά την απώλεια του τραυματία Ντέγιαν Λιούμπισιτς, αδερφός του Ρόμπερτ, τέσσερα λεπτά νωρίτερα. Το 0-2 διαμορφώθηκε από τον Αουσίς στην έναρξη του β' μέρους (46'), σε ένα ματς με μοιρασμένες τελικές (21/8 - 19/10).

Η Σάλκε είχε τις σπουδαιότερες πριν το φινάλε, όμως η κατοχή 68-32% και η επιμονή, λίγο έλειψαν να δικαιώσουν την Ουνιόν! Ο Σκάρκε μείωσε σε 1-2 στο 90'+6, ο Κάριους τον εμπόδισε για το 2-2, στο 90'+10 ο Ρότε αστόχησε και τελικά, ο Βέμπερ σκόραρε για το 1-3!