Μπαρτζώκας: «Δεν είμαστε έτοιμοι, έχουμε πολλά να βελτιώσουμε» - Τα σχόλια για Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε πως η ομάδα του δεν είναι ακόμα έτοιμη.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο ΣΚΑΙ:

Για τον αγώνα: «Ο Ερυθρός Αστέρας έπαιξε πολύ καλά, κυρίως επιθετικά. Για μεγάλο μέρος του ματς είχαν 70% στο δίποντο και 60% στο τρίποντο. Σε αυτό συνετέλεσε και η πολύ κακή μας άμυνα, όσον αφορά τις συνεργασίες, την αμυντική προσήλωση, την ένταση. Δεν βάλαμε τα χέρια μας στην μπάλα. 100% κάθε ομάδα της Ευρωλίγκας έχει μεγάλο επιθετικό ταλέντο. Όταν αφήνεις τέτοιους παίκτες να σουτάρουν τα πρώτα σουτ τελείως ανοιχτά βρίσκουν αυτοπεποίθηση. Χρειάστηκε να κάνουμε καλύτερη αμυντική προσπάθεια για να πάρουμε το ματς. Δεν είναι τόσο σημαντική η νίκη. Το ότι έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά σε παίκτες που είναι καλά σε φυσική κατάσταση και σε κάποιους που πρέπει να δουλέψουν πολύ περισσότερο είναι το μέλημά μας. Έχουμε ένα ματς την Κυριακή και μετά αρχίζουν τα επίσημα. Δεν είμαστε έτοιμοι, καμία ομάδα δεν είναι. Έχουμε πολλά να βελτιώσουμε σε επίθεση και άμυνα».

Για το αν δουλεύει κυρίως την άμυνα: «Εμφανές ότι η άμυνα ήταν υποτονική. Δεν βάλαμε πίεση στους χειριστές. Τους δώσαμε την δυνατότητα να βλέπουν το παρκέ και όλες τις πάσες. Μετά ήταν δύσκολο να πάμε στα close-out στο σουτ γιατί οι πάσες ήταν χωρίς πίεση. Σούταραν καλά. Πήραν και 3 ριμπάουντ στο τέλος, που αν είχαμε πάρει ένα θα είχαμε καθαρίσει το παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση, θα αναλύσουμε το βίντεο και θα μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι».

Για τους νέους παίκτες: «Είναι δύσκολο. Μιλάμε για παίκτες που έχουν κάνει μαζί 2-3 προπονήσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τους παίκτες σε όλες τις ομάδες. Εμείς είχαμε τους περισσότερους διεθνείς και τρέχουμε να φτάσουμε σε καλό επίπεδο. Ελπίζουμε να μην μας στοιχίσει».

Για τον Σάσα Βεζένκοφ: «Δεν ήταν καλά, δεν είχε καλό παιχνίδι. Στο τέλος, βέβαια, ήταν καθοριστικός. Είναι το πρώτο παιχνίδι με τους συμπαίκτες του, έχει κάνει 1,5 προπόνηση. Όλοι οι παίκτες είναι δικαιολογημένοι».

Για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ: «Θα παίξει την Κυριακή. Για ξεκούραση δεν έπαιξε σήμερα».