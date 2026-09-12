Η αντίδραση του Μπαπέ για τα meme που τον παρομοιάζουν με «δικτάτορα»

Ο Κιλιάν Μπαπέ ρωτήθηκε για τα meme στα social media που τον παρουσιάζουν ως «δικτάτορα», με τον Γάλλο επιθετικό να εκφράζει την αντίδρασή του.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Υπάρχει μια πλευρά που είναι αστεία, γιατί καταλαβαίνεις ότι για κάποιους πρόκειται απλώς για ένα αθώο αστείο. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά που είναι λίγο λιγότερο αστεία, γιατί γνωρίζουμε τη ζημιά που έχουν προκαλέσει στην ιστορία άνθρωποι αυτού του είδους».



Το να σε συγκρίνουν με δολοφόνους ή με ανθρώπους που έκαναν εκατομμύρια και εκατομμύρια ανθρώπους δυστυχισμένους... Δεν νομίζω ότι έχω κάνει ποτέ κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Μερικές φορές αυτό δείχνει έλλειψη πολιτικής και ανθρώπινης επίγνωσης από κάποιους ανθρώπους»