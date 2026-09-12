Παίκτης που απασχόλησε τον Ολυμπιακό κατηγορείται για απόπειρα απαγωγής!

Ο Έντσον Άλβαρες απασχόλησε το μεταγραφικό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ωστόσο ο Μεξικανός χαφ τις τελευταίες ώρες βρίσκεται στο επίκεντρο για εξωαγωνιστικούς λόγους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Μεξικό, ο 28χρονος μέσος της Γουέστ Χαμ, κατηγορείται για απόπειρα απαγωγής από σκηνοθέτη, ο οποίος επικαλείται οικονομικές διαφορές με τον Άλβαρες που οδήγησαν στην στοχοποίησή του.

Ο σκηνοθέτης σε συνέντευξή του ανέφερε ότι δύο ένοπλοι, ενεργώντας υπό τις εντολές του Έντσον Άλβαρες, τον απείλησαν πως θα του δέσουν τα μάτια, ενώ προσπάθησαν να τον ναρκώσουν με σύριγγα στο λαιμό.

Από την πλευρά του ο αρχηγός της Εθνικής Μεξικού, εξέδωσε μακροσκελή ανακοίνωση, αναφέροντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την απαγωγή του σκηνοθέτη, κάνοντας λόγο για συκοφαντική δυσφήμιση.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Έντσον Άλβαρες:

«Υπό το φως των δημοσιευμάτων και των δηλώσεων που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα, θεωρώ απαραίτητο να τοποθετηθώ ξεκάθαρα και κατηγορηματικά. Απορρίπτω κατηγορηματικά οποιαδήποτε καταγγελία ή απόπειρα σύνδεσης του ονόματος ή της εικόνας μου με γεγονότα, συγκρούσεις ή συμπεριφορές που δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με εμένα.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, το όνομα και η εικόνα μου έχουν επανειλημμένα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη δημοσιότητα σε μια κατάσταση που δεν με αφορά. Μέχρι σήμερα, είχα επιλέξει να μην απαντήσω. Ωστόσο, υπάρχουν όρια, και η απόδοση γνώσης, ευθύνης ή εμπλοκής σε ζητήματα αυτού του είδους, χωρίς να παρουσιάζεται ούτε ένα στοιχείο που να το αποδεικνύει, ξεπερνά σαφώς αυτά τα όρια.

Εάν οποιοσδήποτε πιστεύει ότι διαθέτει στοιχεία για οποιαδήποτε παράνομη ή αξιόποινη πράξη εκ μέρους μου, υπάρχουν οι αρμόδιες αρχές, οι εισαγγελείς και τα δικαστήρια ενώπιον των οποίων μπορεί να τα προσκομίσει. Σοβαρές κατηγορίες πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία και να υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές, όχι μέσω δηλώσεων σε μέσα ενημέρωσης των οποίων το περιεχόμενο δίνει προτεραιότητα στον εντυπωσιασμό και τη δημοσιότητα εις βάρος της ακρίβειας και της αλήθειας.

Δεν θα επιτρέψω να χρησιμοποιείται το όνομά μου για να τροφοδοτούνται συγκρούσεις μεταξύ τρίτων ή για να εξασφαλίζεται δημοσιότητα στα μέσα ενημέρωσης. Ως εκ τούτου, δεδομένης της σοβαρότητας των δηλώσεων που έχουν γίνει, έχω δώσει εντολή στη νομική μου ομάδα να αξιολογήσει και να προχωρήσει στις κατάλληλες νομικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε διατυπώνει ή διαδίδει ψευδείς κατηγορίες σε βάρος μου.

Θέλω επίσης να είμαι απολύτως σαφής όσον αφορά τα δημοσιεύματα που επιχείρησαν να με συνδέσουν με την υπόθεση μέσω του πατέρα της πρώην συντρόφου μου: Δεν είναι δική μου θέση να επιβεβαιώσω, να διαψεύσω ή να σχολιάσω όσα ενδέχεται να λέγονται για τρίτα πρόσωπα. Είναι, όμως, δική μου ευθύνη να καταστήσω ένα πράγμα απολύτως ξεκάθαρο: Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με τα γεγονότα που αναφέρονται στα δημοσιεύματα».