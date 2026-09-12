Μουρίνιο: «Δεν χρειάστηκε να κάνω τον ειρηνοποιό με Τσουαμενί - Βαλβέρδε»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο μίλησε για το επεισόδιο που είχαν την περσινή σεζόν ο Ορελιέν Τσουαμενί με τον Φέντε Βαλβέρδε, τονίζοντας ότι οι δύο ποδοσφαιριστές τα βρήκαν μόνοι τους.

«Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Τα έχουν κάνει όλα μόνοι τους. Η αλληλεγγύη που υπάρχει σήμερα μέσα στην ομάδα, η φιλία, ο τρόπος με τον οποίο συνεργάζονται, η απογοήτευση όταν βγαίνουν από το παιχνίδι επειδή κανείς δεν θέλει να αντικατασταθεί, αλλά παρ’ όλα αυτά στηρίζουν τους συμπαίκτες τους, ο παίκτης που μπαίνει στο τελευταίο λεπτό. Η ομάδα είναι φανταστική.

Αν δεν γνώριζα τίποτα, αν έμπαινα στα αποδυτήρια χωρίς να γνωρίζω τίποτα για την κατάσταση, θα νόμιζα ότι είναι πολύ καλοί φίλοι. Όταν επέστρεψαν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, προφανώς παρακολουθούσα την κατάσταση για να δω αν χρειαζόταν να παρέμβω ως ειρηνοποιός, αλλά δεν χρειάστηκε να κάνω απολύτως τίποτα», ανέφερε ο Πορτογάλος προπονητής.