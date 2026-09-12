Ολλανδία: Διακοπή των αγώνων εάν γίνεται χρήση φωτοβολίδων

Οι ποδοσφαιρικοί αγώνες στην Ολλανδία θα διακόπτονται οριστικά εάν χρησιμοποιούνται φωτοβολίδες στις κερκίδες, βάσει νέας συμφωνίας μεταξύ της ολλανδικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, της εισαγγελίας και του υπουργού Δικαιοσύνης και Ασφάλειας Νταβίντ φαν Βέελ.

Αφορμή ήταν το περιστατικό κατά τη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος της Καμπούρ με τη Φέγενορντ τον περασμένο μήνα, όταν οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας εκτόξευσαν φωτοβολίδες, προκαλώντας εγκαύματα, προβλήματα ακοής και τραυματισμούς στα μάτια σε αρκετούς φιλάθλους.

«Από εδώ και στο εξής, ο κανόνας είναι: αν χρησιμοποιηθούν φωτοβολίες, ο αγώνας λήγει αμέσως και όλο το στάδιο επιστρέφει στα σπίτια του», δήλωσε ο Φαν Βέελ στην ολλανδική εφημερίδα AD.

Ο αγώνας είχε διακοπεί για περίπου 20 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, αφού οπαδοί της Φέγενορντ στην κερκίδα των φιλοξενούμενων άναψαν μεγάλο αριθμό καπνογόνων και εκτόξευσαν φωτοβολίδες.

Ορισμένες από αυτές κατευθύνθηκαν προς τις κερκίδες όπου βρίσκονταν οι οπαδοί της Καμπούρ, ενώ μία έφτασε στον αγωνιστικό χώρο, μόλις λίγα μέτρα μακριά από τον τερματοφύλακα της Φέγενορντ, Τιαρκ Ερνστ.