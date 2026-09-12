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Τιμωρία 30.000 λίρες στη Χαλ για ρατσιστικά συνθήματα

Ποδόσφαιρο
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H Χαλ, ομάδα των Κωνσταντίνου Τζολάκη και Χρήστου Μουζακίτη, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 30.000 λιρών (34.970 ευρώ) από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας για συνθήματα με ρατσιστικό/διακριτικό περιεχόμενο.

Η ποινή της FA επιβλήθηκε στην Χαλ, για την αναμέτρηση Κυπέλλου με την Τσέλσι τον περασμένο Φεβρουάριο, ωστόσο ανακοινώθηκε η τιμωρία την Παρασκευή (11/9), μετά από συνεδρίαση της πειθαρχικής επιτροπής.

Μια ανεξάρτητη ρυθμιστική επιτροπή επέβαλε επίσης στον σύλλογο την εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης, καθώς ο σύλλογος απέτυχε να αποτρέψει τα προσβλητικά συνθήματα παρά τις προειδοποιήσεις που έγιναν από τα μεγάφωνα του γηπέδου.

Η Χαλ από την πλευρά της αποδέχθηκε τις κατηγορίες και δεσμεύτηκε για καλύτερη εφαρμογή των κανονισμών στη νέα σεζόν, προκειμένου να αποφευχθούν νέα φαινόμενα ρατσισμού.

Τιμωρία 30.000 λίρες στη Χαλ για ρατσιστικά συνθήματα