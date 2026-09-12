Τιμωρία 30.000 λίρες στη Χαλ για ρατσιστικά συνθήματα

H Χαλ, ομάδα των Κωνσταντίνου Τζολάκη και Χρήστου Μουζακίτη, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 30.000 λιρών (34.970 ευρώ) από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας για συνθήματα με ρατσιστικό/διακριτικό περιεχόμενο.

Η ποινή της FA επιβλήθηκε στην Χαλ, για την αναμέτρηση Κυπέλλου με την Τσέλσι τον περασμένο Φεβρουάριο, ωστόσο ανακοινώθηκε η τιμωρία την Παρασκευή (11/9), μετά από συνεδρίαση της πειθαρχικής επιτροπής.

Μια ανεξάρτητη ρυθμιστική επιτροπή επέβαλε επίσης στον σύλλογο την εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης, καθώς ο σύλλογος απέτυχε να αποτρέψει τα προσβλητικά συνθήματα παρά τις προειδοποιήσεις που έγιναν από τα μεγάφωνα του γηπέδου.

Η Χαλ από την πλευρά της αποδέχθηκε τις κατηγορίες και δεσμεύτηκε για καλύτερη εφαρμογή των κανονισμών στη νέα σεζόν, προκειμένου να αποφευχθούν νέα φαινόμενα ρατσισμού.