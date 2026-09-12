Πλήγμα στους Σανς με Ουίλιαμς: Χειρουργήθηκε στον ώμο και μένει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα

Ο 24χρονος σέντερ των Φοίνιξ Σανς, υποβλήθηκε σε εγχείρηση την Πέμπτη για την αποκατάσταση ενός σχισμένου χόνδρου στο αριστερό του ώμο, μετά από τραυματισμό που υπέστη στην διάρκεια προπόνηση.
Ο νεαρός καλαθοσφαιριστής, μάλιστα μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα, με τους Σανς να στερούνται τις υπηρεσίες του βασικού τους σέντερ.
Ο Μαρκ Ουίλιαμς την περσινή σεζόν αγωνίστηκε σε 60 παιχνίδια της regular season, έχοντας 11.7 πόντους, 8.0 ριμπάουντ και 1.0 ασίστ ανά αγώνα.
Phoenix Suns center Mark Williams underwent surgery Thursday to repair a torn labrum in his left shoulder and will miss an extended period of time, sources tell ESPN. Williams suffered the injury in an offseason workout. pic.twitter.com/iXVlVVItv4— Shams Charania (@ShamsCharania) September 11, 2026