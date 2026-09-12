Πλήγμα στους Σανς με Ουίλιαμς: Χειρουργήθηκε στον ώμο και μένει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα

Ο Μαρκ Ουίλιαμς στην διάρκεια προπόνησης ενόψει της νέας σεζόν, τραυματίστηκε στον ώμο και αναγκάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Ο 24χρονος σέντερ των Φοίνιξ Σανς, υποβλήθηκε σε εγχείρηση την Πέμπτη για την αποκατάσταση ενός σχισμένου χόνδρου στο αριστερό του ώμο, μετά από τραυματισμό που υπέστη στην διάρκεια προπόνηση.

Ο νεαρός καλαθοσφαιριστής, μάλιστα μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα, με τους Σανς να στερούνται τις υπηρεσίες του βασικού τους σέντερ.

Ο Μαρκ Ουίλιαμς την περσινή σεζόν αγωνίστηκε σε 60 παιχνίδια της regular season, έχοντας 11.7 πόντους, 8.0 ριμπάουντ και 1.0 ασίστ ανά αγώνα.