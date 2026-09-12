O Πανιώνιος πάει για το «μπαμ» με Μούσα Σισοκό

Την μεταγραφική «βόμβα» του καλοκαιριού στην Superbet League 2 θέλει να πυροδοτήσει ο Πανιώνιος, που βρίσκεται σε επαφές με τον Μούσα Σισοκό.

Ο 37χρονος χαφ με την πλούσια θητεία στα αγγλικά γήπεδα, ανήκει στον Παναθηναϊκό αλλά δεν βρίσκεται στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ, με τους «κυανέρυθρους» να κινούνται για την απόκτησή του.

Ο Σισοκό, μάλιστα είχε συνάντηση με τους ιθύνοντες του Πανιώνιου, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνία.

O 37χρονος μέσος την περσινή σεζόν κατέγραψε 4 συμμετοχές με την φανέλα του Παναθηναϊκού, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Ναντ, Νιούκαστλ, Τότεναμ και Γουότφορντ.

Ο Μούσα Σισοκό έχει πραγματοποιήσει 295 εμφανίσεις στην Premier League έχοντας στο ενεργητικό του 16 γκολ και 27 ασίστ.

Εφόσον, υπάρξει οριστική συμφωνία ανάμεσα στον Πανιώνιο και τον Σισοκό, τότε οι Νεοσμυρνιώτες θα έχουν πραγματοποιήσει μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην Superbet League 2.