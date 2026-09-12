Γκοβού: «Δεν αφήνω τον γιο μου να πάει στο γήπεδο της Λιόν λόγω των ρατσιστών οπαδών»

Ο Σίντνεϊ Γκοβού ξέσπασε για τα συνεχόμενα κρούσματα ρατσιστικών επιθέσεων από οπαδούς της Λιόν, καυτηριάζοντας την στάση του κόσμου της ομάδας που μεγαλούργησε.

Ο πρώην μεσοεπιθετικός της Λιόν και του Παναθηναϊκού, στο ξέσπασμά του ανέφερε ότι δεν επιτρέπει στον έφηβο γιο του να πάει στο γήπεδο, λόγω των ρατσιστών οπαδών της γαλλικής ομάδας.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Όταν έπαιζα, υπήρχαν ήδη περιστατικά ρατσισμού. Θυμάμαι να τσακώνομαι με έναν οπαδό επειδή μου απηύθυνε ρατσιστικά σχόλια, πιθανότατα μετά από έναν αγώνα στον οποίο δεν είχα αποδώσει καλά. Όμως τώρα, αντιδρώ ως πατέρας.

Ο γιος μου, 17 ετών σήμερα, γεννήθηκε στη Λιόν, είναι οπαδός της Λιόν και είναι μιγάς. Αρκετές φορές μου έχει ζητήσει να πάει να δει έναν αγώνα από την κερκίδα. Κι εγώ του είπα όχι, φυσικά.

Δεν είναι φυσιολογικό να αρνούμαι να τον αφήσω να πάει στην κερκίδα επειδή φοβάμαι για ρατσιστικές ενέργειες εναντίον του, μόνο και μόνο επειδή είναι μιγάς. Πιστεύω ότι ο σύλλογος λαμβάνει μέτρα. Δεν είναι δική τους ευθύνη, αλλά του κράτους.

Ο ρατσισμός είναι ποινικό αδίκημα. Δεν αποτελεί απλώς μια πολιτική άποψη. Για πολύ καιρό το αφήσαμε ανεξέλεγκτο. Μιλάω για την Λιόν επειδή είναι η ομάδα που γνωρίζω καλύτερα, αλλά θα μπορούσα να αναφερθώ και σε πολλούς άλλους συλλόγους.

Τα μόνα μέρη όπου δεν ένιωσα κάτι τέτοιο ήταν η Μασσαλία και το Παρίσι. Εκεί δεν υπάρχει αυτή η νοσηρή πλευρά, όπου κάποιοι σε κοιτούν με μίσος που ξεπερνά τα όρια του ποδοσφαίρου. Στη Λιόν, θεωρώ ότι το φαινόμενο είναι υπερβολικά έντονο.

Πρέπει να δράσουμε άμεσα σε συνεργασία με την κυβέρνηση, διότι το ζήτημα ξεπερνά το ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι είναι τα εξτρεμιστικά πολιτικά κόμματα –ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης– που ωθούν τον κόσμο σε αυτό το κλίμα. Και η κατάσταση αρχίζει να γίνεται επικίνδυνη».