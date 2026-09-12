Η Μπεσίκτας «παγώνει» προσωρινά το συμβόλαιο του Μάντι Σισοκό λόγω προβλήματος υγείας!

Την προσωρινή αναστολή του συμβολαίου του Μάντι Σισοκό ανακοίνωσε η Μπεσίκτας, καθώς ο νεοαποκτηθείς σέντερ αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας.

Ο τουρκικός σύλλογος γνωστοποίησε ότι συμφώνησε από κοινού με τον 25χρονο άσο να «παγώσει» προσωρινά η ισχύς της συμφωνίας, έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η κατάσταση της υγείας του.

Όπως διευκρινίστηκε, ο Σισοκό παρακολουθείται από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας και το συμβόλαιό του θα ενεργοποιηθεί εκ νέου μόλις ξεπεράσει το πρόβλημα.

Ο σέντερ από το Μάλι είχε αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην Ευρώπη την περασμένη σεζόν, αγωνιζόμενος αρχικά στην Τριέστε, με την οποία είχε 13 πόντους, 8,7 ριμπάουντ και 1,3 τάπες κατά μέσο όρο στο Basketball Champions League.

Οι εμφανίσεις του προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία τον απέκτησε με βραχυπρόθεσμο συμβόλαιο για τα πλέι οφ της ισπανικής λίγκας. Με τη «βασίλισσα» μέτρησε 6 πόντους και 5 ριμπάουντ ανά αγώνα.