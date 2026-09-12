Ο Ινιάκι Γουίλιαμς αποσύρθηκε από την εθνική Γκάνας

Την απόφασή του να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της Γκάνας γνωστοποίησε ο Ινιάκι Γουίλιαμς, μέσω ανάρτησης στα social media.

«Η Γκάνα μου έδωσε πολλά περισσότερα από ποδόσφαιρο. Μου επέτρεψε να επιστρέψω στο σπίτι μου, να αισθανθώ πιο κοντά στις ρίζες μου και να γευτώ την τεράστια τιμή να εκπροσωπήσω την πατρίδα μου και να φορέσω το εθνόσημο στο στήθος. Η Γκάνα θα είναι πάντα ένα κομμάτι μου» αναφέρει ο 32χρονος επιθετικός της Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Γεννημένος στο Μπιλμπάο από Γκανέζους γονείς, ο Ινιάκι Γουίλιαμς αγωνίστηκε μία φορά με την εθνική Ισπανίας, σε ένα φιλικό με τη Βοσνία το 2016. Αφού περίμενε μάταια να ξανακληθεί στη «ρόχα», αποφάσισε το 2022 να αλλάξει αθλητική υπηκοότητα και να εκπροσωπήσει τη χώρα καταγωγής των γονέων του.

Αγωνίστηκε 28 φορές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Γκάνας, πέτυχε δύο γκολ και συμμετείχε στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2022 και του 2026.

Σε αντίθεση με τον Ινιάκι, ο μικρότερος αδελφός του, Νίκο Γουίλιαμς, κατάφερε να καθιερωθεί στην εθνική Ισπανίας, με την οποία έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση του EURO 2024 και του Μουντιάλ 2026.