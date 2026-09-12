Ο 18χρονος Αμπντελκαρίμ υπέγραψε ως το 2030 στην Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα έδωσε συμβόλαιο ως το 2030 στον Χαμζά Αμπντελκαρίμ, αποδεικνύοντας έμπρακτα το πόσο πιστεύει στις δυνατότητες του 18χρονου Αιγύπτιου.

Ο νεαρός επιθετικός εντάχθηκε στην ομάδα νέων των «μπλαουγκράνα» τον περασμένο Φεβρουάριο, αρχικά ως δανεικός από την Αλ Αχλί, ενώ το καλοκαίρι ο καταλανικός σύλλογος κατέβαλε το ποσόν που προβλεπόταν ως οψιόν αγοράς και απέκτησε τα δικαιώματά του.

Αφού ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική Αιγύπτου στο Μουντιάλ, ο Χαμζά Αμπντελκαρίμ τέθηκε υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ στην πρώτη ομάδα και μάλιστα ήταν ο πρώτος σκόρερ της Μπαρτσελόνα στα φιλικά προετοιμασίας, σκοράροντας τέσσερις φορές σε πέντε παιχνίδια.

Στις 31/8, έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με τους πρωταθλητές Ισπανίας, μπαίνοντας ως αλλαγή στο ματς πρωταθλήματος με τη Ράγιο Βαγεκάνο (5-2), ενώ παράλληλα είναι δηλωμένος και στο ρόστερ της Β΄ ομάδας του συλλόγου.