Για πρώτη φορά σε major τελικό ο Σέλτον! (vid)

Ο Μπεν Σέλτον πήρε με ανατροπή τον αμερικανικό «εμφύλιο» στη Νέα Υόρκη και θα διεκδικήσει την Κυριακή (13/9) κόντρα στον Σάσα Ζβέρεφ το πρώτο του Grand Slam! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

Σε μια αναμέτρηση γεμάτη ένταση, ποιότητα και ανατροπές, ο 23χρονος Αμερικανός λύγισε τον Φράνσις Τιάφοου (Νο.12) με 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 έπειτα από 3 ώρες και 17 λεπτά και έκλεισε θέση στον πρώτο Grand Slam τελικό της καριέρας του.

Πλέον, ο Νο.9 της παγκόσμιας κατάταξης καλείται να σηκώσει στις πλάτες του τις ελπίδες ολόκληρου του αμερικανικού τένις. Οι ΗΠΑ περιμένουν από το 2003 έναν άνδρα τενίστα να κατακτήσει major τίτλο, όταν ο Άντι Ρόντικ είχε θριαμβεύσει για τελευταία φορά.

Το έργο του, πάντως, μόνο εύκολο δεν θα είναι. Απέναντί του θα βρεθεί ο Ζβέρεφ, κόντρα στον οποίο ο Σέλτον δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να πανηγυρίσει ούτε μία νίκη. Ο Γερμανός έχει επικρατήσει και στις πέντε προηγούμενες αναμετρήσεις τους.

Από το προβάδισμα του Τιάφοου στην ανατροπή

Ο Τιάφοου ήταν εκείνος που μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και χρειάστηκε μόλις μία ευκαιρία στο ένατο γκέιμ για να κάνει τη ζημιά. Αφού προηγουμένως είχε χάσει μπρέικ πόιντ στο τρίτο γκέιμ, πίεσε ξανά τον Σέλτον, έκανε μπρέικ για το 4-5 και λίγο αργότερα έγραψε το 4-6, παίρνοντας το πρώτο σετ.

Η αντίδραση του Σέλτον, όμως, ήταν άμεση. Ο νεαρός Αμερικανός μπήκε αποφασισμένος στο δεύτερο σετ και με το καλημέρα έκανε το μπρέικ, αποκτώντας προβάδισμα 2-0. Η απάντηση του Τιάφοου ήταν άμεση, καθώς πήρε πίσω το σερβίς του και έφερε ξανά το σετ στα ίσα.

Από εκεί και πέρα, όμως, ο Σέλτον ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του. Μετά από ένα γκέιμ που είχε ως αποκορύφωμα έναν απίθανο πόντο, ο οποίος διεκδικεί τον τίτλο του πιο τρελού του τουρνουά, βρήκε νέο μπρέικ για το 5-3. Αυτή τη φορά δεν κοίταξε πίσω και ισοφάρισε σε 1-1 σετ.

Ο Σέλτον συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο σετ. Παρότι δεν αξιοποίησε τις δύο πρώτες ευκαιρίες του στο τρίτο γκέιμ, επέστρεψε με ακόμη μεγαλύτερη πίεση στο επόμενο service game του Τιάφοου και κατάφερε να κάνει το πολυπόθητο μπρέικ χωρίς να χάσει πόντο.

Οι δύο παίκτες κράτησαν στη συνέχεια τα σερβίς τους, με τον Σέλτον να φτάνει στο 5-3 και να αποκτά την ευκαιρία να κλείσει το σετ. Χρειάστηκε να περάσει από ένα πραγματικό θρίλερ, αλλά στο τέταρτο σετ πόιντ του κατάφερε τελικά να κάνει το 6-3 και να πάρει για πρώτη φορά το προβάδισμα στην αναμέτρηση.

Ο Τιάφοου δεν βρήκε την απάντηση

Με το ματς να έχει πλέον γυρίσει υπέρ του αντιπάλου του, ο Τιάφοου προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα. Στο πρώτο γκέιμ του τέταρτου σετ είχε τρεις ευκαιρίες για μπρέικ, όμως ο Σέλτον άντεξε στην πίεση και κράτησε το σερβίς του.

Αυτό το γκέιμ αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντικό για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Από εκεί και πέρα, κανείς από τους δύο δεν κατάφερε να βρει το πολυπόθητο μπρέικ και το σετ οδηγήθηκε στο 6-5.

Ο Τιάφοου βρέθηκε τότε με την πλάτη στον τοίχο. Χρειαζόταν να κρατήσει το σερβίς του για να παραμείνει ζωντανός στο ματς, όμως η πίεση του Σέλτον ήταν πλέον ασφυκτική.

Ο Νο.9 του ταμπλό έφτασε σε τριπλό ματς πόιντ και ο Τιάφοου δεν άντεξε: στο δεύτερο ματς πόιντ υπέπεσε σε διπλό λάθος και ο Σέλτον πανηγύρισε μια τεράστια νίκη, μαζί με την πρώτη παρουσία του σε τελικό major.

Τώρα, απέχει μία νίκη από το να γράψει ιστορία για τον εαυτό του, αλλά και για το αμερικανικό ανδρικό τένις.

Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή (13/9) στις 21:00 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί από το Eurosport.