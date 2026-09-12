Ο Ριτσάρλισον απέρριψε πρόταση της Βάσκο Ντα Γκάμα

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός βρίσκεται εκτός πλάνων της Τότεναμ, ωστόσο απορρίπτει το ενδεχόμενο επιστροφής του στην πατρίδα του.

Ο Ριτσάρλισον τέθηκε εκτός λίστας της Τότεναμ για την Premier League, με τον 29χρονο επιθετικό να έχει εκφράσει εδώ και καιρό τάσεις φυγής από τους «Σπερς», όντας στο περιθώριο από τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι.

Ο Βραζιλιάνος έφτασε πολύ κοντά στην μεταγραφή του στην Τράμπζονσπορ, ωστόσο το deal χάλασε την τελευταία στιγμή, με την Βάσκο Ντα Γκάμα να κάνει την εμφάνισή της.

Οι Βραζιλιάνοι κατέθεσαν πρόταση στον Ριτσάρλισον, ωστόσο ο 29χρονο επιθετικό την απέρριψε αφού δεν σχεδιάζει να επιστρέψει στην πατρίδα του, θέλοντας να μείνει στην Ευρώπη.